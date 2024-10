Avec 98,5% des voix, Caitlin Clark est élue Rookie Of The Year

Même si Angel Reese a signé une saison exceptionnelle, certains pensaient que Caitlin Clark serait élue Rookie Of The Year à l’unanimité. Finalement, un ou une seule journaliste n’a pas suivi le vote de ses confrères, et l’arrière du Fever remporte le trophée avec 66 voix sur 67. Le vote manquant est évidemment pour Reese, et jusqu’à sa blessure, l’intérieure du Sky avait son mot à dire dans la lutte pour cette récompense.

Mais difficile de résister au raz de marée Clark à la fois sur et en dehors du terrain. L’ancienne star d’Iowa a donné une formidable élan à la WNBA, avec des salles pleines à craquer et des records d’audience sur le petit écran. Sur le plan du jeu, elle termine sa saison avec 19.2 points, 8.4 passes, 5.7 rebonds et 1.3 interception par match.

Meilleure passeuse de la WNBA et numéro 1 à 3-points

Elle est numéro 1 des rookies aux points, aux passes et aux interceptions. Meilleure passeuse de la WNBA, mais aussi numéro 1 aux 3-points inscrits et 2e aux lancers-francs, elle laisse la catégorie « rebonds » à Reese, meilleure rebondeuse du championnat avec 13.1 prises.

Clark succède à sa coéquipière Aliyah Boston, et dans leur sillage, le Fever a retrouvé les playoffs après huit ans d’absence ! « Ce qui est plaisant, c’est de se dire que je commence à peine… Je sais que je veux aider cette franchise à devenir encore meilleure, aider mes coéquipières à devenir encore meilleures, être meilleure pour mes coéquipières. Je sais qu’il y a beaucoup de marge pour que je continue à m’améliorer, donc c’est ce qui m’excite le plus ».