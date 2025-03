Draft 2025 | Potentiel deuxième choix, Dylan Harper quitte Rutgers

Actuellement en pleine « March Madness », Cooper Flagg devrait hériter de la première place de la prochaine Draft. Mais le grand favori pour être appelé dans la foulée s’appelle Dylan Harper, l’arrière de Rutgers.

Et sans surprise, le fils de Ron Harper a annoncé son intention de rejoindre la NBA dès la saison prochaine !

« Je vais me rappeler de toutes les leçons de cette saison » a-t-il expliqué sur ESPN au moment d’annoncer son choix de s’inscrire à la Draft. « Les hauts et les bas, le bon et le mauvais. Et le fait de rester stable. »

Les bas ? Son entorse de la cheville et cette grippe qui lui a fait perdre au coeur de la saison, mais également le bilan collectif des Scarlet Knights (15 victoires – 17 défaites), trop faibles en dehors de Dylan Harper et Ace Bailey pour tenir tête aux meilleures équipes de la Big Ten, et donc finalement pas invités à la « March Madness ».

Entre Cade Cunningham et James Harden ?

Les hauts ? Ses rencontres à 37 et 36 points face à Alabama et Notre Dame, et globalement la confirmation de son potentiel, comme joueur capable d’être au centre d’un système offensif. Avec ses 19.4 points, 4.6 rebonds, 4.0 passes et 1.4 interception par match, l’arrière de 1m98 a montré toute sa polyvalence offensive, dans un profil entre James Harden et Cade Cunningham. Soit un joueur capable de prendre le jeu d’une franchise à son compte.

La grosse question, c’est surtout celle de son tir extérieur, puisqu’avec seulement 33% de réussite, il reste moyen. En particulier pour un arrière qui dominera moins physiquement en NBA, et pourrait donc moins aller au cercle.

« Les équipes NBA me voient comme un joueur complet » résume-t-il. « Je peux faire tout ce qu’il faut faire pour gagner. Que ce soit marquer, défendre ou faciliter le jeu pour les autres. Tout ce qu’on me demande ».