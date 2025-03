Zaccharie Risacher, sur un terrain de basket comme dans une salle de classe. Professeur de français des Hawks avec les mêmes lunettes rouges que son entraîneur, Quin Snyder, le rookie d’Atlanta s’amuse à enseigner la langue de Molière à ses coéquipiers, dans une mini-série intitulée « Pardon My French ».

Atlanta, comme San Antonio et Washington, a ainsi pris l’accent « frenchie ». Très vite adopté par la franchise et la ville, Zaccharie Risacher est en train de se faire sa place dans la Grande Ligue. Discrètement, à sa manière.

Premier choix de la dernière Draft, le Français (19 ans, 2m03) a gagné en régularité au point d’être auréolé du titre de « Rookie du mois » de février (12.8 points, 4.2 rebonds et 1.7 passe décisive en 12 matchs sur la période). Cette première distinction individuelle « signifie beaucoup » pour Zaccharie Risacher, « super heureux » et « encore plus motivé » pour attaquer cette fin de saison. « Même si ce n’est pas simple avec l’enchaînement des matchs, j’essaye de savourer mais je veux un autre titre de « Rookie du mois », je ne souhaite pas m’arrêter-là », explique-t-il à Basket USA dans le vestiaire géorgien, après la victoire face aux Pacers (124-118), jeudi soir.

Profitant de la blessure de Jalen Johnson et du transfert de De’Andre Hunter chez les Cavaliers, le fils de Stéphane Risacher a gagné en responsabilités. Ce « leader discret », dixit le GM Landry Fields, a marqué des points dans la course pour le titre de « Rookie de l’année », remporté l’an dernier par Victor Wembanyama.

« Ce qu’il est en train de réaliser actuellement, ce ne sont que des flashs [de son potentiel], personne ne voit le travail qu’il abat quotidiennement à l’entraînement. Il ne cesse de progresser et se bat sur le terrain », applaudit Quin Snyder, qui juge « sa compétitivité unique », tout en rappelant que « sa progression ne sera pas linéaire ».

« Pas reconnu à sa juste valeur »

Convaincu, comme le reste de l’équipe, que son coéquipier français doit remporter cette distinction individuelle de fin de saison, l’Australien Dyson Daniels assure que Zaccharie Risacher est « un joueur qui n’est pas reconnu à sa juste valeur » et qu’il « fait bien plus, sur le terrain, que ce que les statistiques ne laissent transparaître ».

Loué pour son éthique de travail au quotidien, le natif de Malaga, en Espagne, voit sa patience et sa persévérance récompensées. Ce prototype du poste 3 moderne, aussi bien capable de shooter à 3-points que de défendre fort (« 3&D »), a longtemps été en difficulté sur ses tentatives à longue distance. Mais ses efforts ont fini par payer puisqu’il a atteint les 44% de loin en février. Et qu’il est même à 56% sur les trois premiers matchs de mars, dont un joli 5/7 lors de la grosse victoire à Memphis…

« Parfois, on trouvait le temps long car on ne comprenait pas pourquoi la réussite n’était pas au rendez-vous mais on savait pertinemment que ça allait arriver », soutient Anthony Brossard, son entraîneur individuel dans l’Ain qui l’a suivi en Géorgie. Et d’insister : « Le résultat a changé mais le processus est le même ».

S’il a été éloigné des terrains près de deux semaines à la mi-janvier, son élongation à l’adducteur gauche lui a permis de mesurer le travail abattu depuis bientôt deux ans et le début de son projet NBA. Une fois sa saison 2023/24 achevée avec la JL Bourg, ponctuée par une demi-finale du championnat de France et par une finale d’EuroCup, tout s’est enchaîné très vite, presque sans temps-mort. Les « workout », la Draft, la Summer League de Las Vegas puis ses grands débuts dans la Grande Ligue avec un nouveau statut de n°1 dans le dos…

Cette coupure de quelques jours lui a donc été bénéfique physiquement et mentalement – où il est « revenu aux basiques », relève Anthony Brossard – puisqu’il est reparti encore plus fort pour le dernier virage de la saison.

Un rôle important dans une équipe compétitive

Titulaire depuis son 3e match NBA, Zaccharie Risacher a ainsi gagné en aisance ces dernières semaines. Un peu plus de quatre mois après ses premiers pas en NBA, il occupe déjà un rôle majeur au sein d’une équipe qui se bat pour les playoffs, à la différence des derniers n°1 de Draft, souvent sélectionnés par des franchises en totale reconstruction et sans pression d’un résultat collectif.

Contrairement à Victor Wembanyama (Spurs), Cade Cunningham (Pistons) ou Paolo Banchero (Magic) avant lui, il devrait ainsi disputer des matchs à enjeu dès sa première saison. Car depuis Markelle Fultz avec les Sixers en 2017/18, aucun n°1 de Draft n’a participé à la « postseason » NBA dès sa première campagne.

« C’est le type de joueur indispensable dans des équipes qui gagnent. Il sait trouver le juste équilibre : en fonction de la physionomie du match, il sait être présent ou plus discret », estime Anthony Brossard, très admiratif du début de carrière de son jeune élève, qu’il connaît depuis qu’il était U13 à Tassin, dans la métropole lyonnaise.

L’« excitation » des playoffs

Dixièmes et qualifiés pour le « play-in » l’an dernier, les Hawks – actuels 8es à l’Est avec 29 victoires et 34 défaites – en auront bien besoin pour s’offrir une fin de saison palpitante. La franchise géorgienne, quasiment assurée de finir dans le Top 10, devra sûrement passer par des barrages, tant cette 6e place – synonyme de qualification directe en playoffs – est solidement occupée par les Pistons (35 victoires – 28 défaites).

Habitué à évoluer au meilleur niveau depuis une première titularisation en Euroleague à seulement 16 ans avec Lyon-Villeurbanne, Zaccharie Risacher connait déjà la pression des grands rendez-vous.

À l’approche du moment de vérité, « Risacz » préfère en tout cas parler « d’excitation » ou « d’engagement », plutôt que de « pression ». Avec le souhait d’aider les Hawks à passer un premier tour de playoffs pour la première fois depuis trois ans : « On veut faire quelque chose de spécial et différent. L’alchimie entre nous est bonne et au moment de partir à la guerre, ça nous aidera forcément… »

De notre correspondant à Atlanta (Géorgie).

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 55 24 43.4 34.0 70.7 1.2 2.4 3.6 1.3 1.9 0.8 1.2 0.5 11.6 Total 55 24 43.4 34.0 70.7 1.2 2.4 3.6 1.3 1.9 0.8 1.2 0.5 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.