Pour la deuxième fois sur quatre, c’est un Français qui est désigné « Rookie du mois » dans la conférence Est cette saison. C’est ainsi Alex Sarr qui avait été choisi en décembre et c’est Zaccharie Risacher qui est élu pour février !

Avec ses 12.8 points et 4.2 rebonds moyenne, à 44% de réussite de loin, le débutant des Hawks n’a pas explosé les compteurs, mais aucun rookie ne le fait cette saison, et il a été solide et adroit pour son équipe.

Il a ainsi été préféré à Matas Buzelis (Chicago), Kyshawn George (Washington) et Kel’el Ware (Miami).

À l’Ouest, Stephon Castle aurait pu faire le doublé, mais la NBA a finalement opté pour Isaiah Collier, d’Utah, avec ses 11.5 points et 9.5 passes décisives de moyenne. Zach Edey et Jaylen Wells (Memphis) étaient aussi en lice.