Kevin Durant, l’homme qui murmurait à l’oreille des victimes d’une rupture du tendon d’Achille

À l’exception d’avoir grandi dans le même Etat, le Maryland, Kevin Durant et Justin Moore, a priori, n’avaient pas grand chose en commun, et rien ne semblait vraiment en capacité de créer entre eux un lien très fort. Le premier, un des meilleurs attaquants de tous les temps, s’approche lentement mais sûrement d’une fin de carrière, alors que le second espère commencer la sienne quand ses années universitaires à Villanova seront terminées.

Jusqu’à cette soirée d’avril 2022, qui a tout changé. Alors que Villanova se défaisait de Houston pour rejoindre le « Final Four » de la March Madness, Justin Moore était en larmes sur le banc, au coup de sifflet final. Quelques minutes plus tôt, sur une action parfaitement anodine, l’ailier des Wildcats s’était en effet rompu le tendon d’Achille. Une blessure brutale qui allait nécessiter une longue période de guérison, et qui sur le moment le fauchait dans son élan sur la dernière marche de la saison, aux portes du titre, alors qu’il réalisait le meilleur exercice de sa carrière universitaire (14.8 points et 4.8 rebonds).

La tristesse et l’amertume passées, le joueur de Villanova pouvait très vite se tourner vers l’avenir, et le processus de rééducation qui l’attendait. C’est Jay Wright, le mythique coach des Wildcats, désormais à la retraite, qui avait personnellement appeler « KD », qu’il connaissait de leurs diverses campagnes communes avec Team USA, pour lui demander de conseiller son joueur.

« Tu reviendras encore plus fort qu’avant, je t’assure » avait lancé Durant à Justin Moore, toujours en convalescence et qui n’a toujours pas joué cette saison. « Mais il m’avait dit de prendre mon temps. Il m’avait beaucoup encouragé » poursuit l’ailier de Villanova. « J’avais retrouvé de l’optimisme, puisque l’un des meilleurs joueurs de notre sport m’avait dit que je n’avais pas à m’en faire. »

« Je voulais simplement qu’il sache que j’étais là pour lui » confirme de son côté l’ailier des Nets. « Sa carrière n’a même pas commencé. J’en avais quasiment fini avec la mienne ! J’aurais pu prendre ma retraite à ce moment-là. Je suis donc bien placé pour comprendre son état psychologique, et ses interrogations sur le futur. J’ai donc essayé de l’apaiser, et de lui faire savoir qu’il saura revenir, et qu’il ne s’agit finalement que d’un blocage psychologique qu’il faut parvenir à surpasser. »

Kevin Durant, le nouveau Dominique Wilkins

C’est Dominique Wilkins himself qui le dit, et il sait de quoi il parle. On se rappelle en effet que l’ancienne icône des Hawks, après s’être rompu le tendon d’Achille en janvier 1992, avait réussi à revenir aux affaires… seulement 9 mois plus tard ! Réussissant, comme Kevin Durant, à conserver le même niveau à son retour.

« Quand on entend parler de blessures au tendon d’Achille en NBA, c’est le premier nom qui vient à l’esprit » assure d’ailleurs « KD ». « Un joueur de haut niveau qui a su rebondir et revenir au même niveau qu’avant la blessure. Donc c’était assurément une motivation et une inspiration, de se dire que je pouvais faire pareil. »

À l’époque, le natif de… Paris était donc un exemple à suivre, et un soutien moral pour ceux qui subissaient la même blessure. Près de trente ans plus tard, il voit ainsi en Kevin Durant son héritier, de ce point de vue.

« Durant a endossé cette responsabilité, il est devenu le porte-parole pour cette blessure. Donc d’une certaine manière, c’est une passation de pouvoir. Nous sommes assez similaires en cela. » juge le « Human Highlight Film ».

Ce n’est pas Klay Thompson qui dira le contraire, lui aussi cruellement coupé dans son élan par cette blessure, à la rentrée 2020 alors qu’il venait tout juste de guérir de sa rupture du ligament croisé du genou gauche. En début de semaine, le « Splash Brother » a justement rendu hommage à Dominique Wilkins, après avoir signé son meilleur match depuis son retour, une performance à 54 points contre les Hawks.

« C’est énorme pour ma confiance » confiait l’arrière des Warriors sur cette performance. « J’ai parlé avec Dominique Wilkins avant le match, je lui avais dit qu’il avait été une grande inspiration, d’être revenu comme il l’avait fait après une décennie passée dans la ligue. Quand je traversais des moments de doute, durant lesquels je ne savais pas si j’allais réussir à revenir, j’ai pensé à lui. »

Avant de rappeler l’importance de Durant, son ancien coéquipier, tout au long de ce chemin de croix. « Quand on voit un gars comme lui revenir, et planter 30 points tous les soirs comme s’il n’avait jamais été blessé, ça booste le moral et donne la confiance nécessaire pour continuer à bosser » conclut Thompson.