Avec Playoffs Jimmy, les Warriors crèvent le coeur des Rockets

Avec le retour de Jimmy Butler dans le cinq de départ mais aussi l’insertion de Buddy Hield (15 points), les Warriors démarrent en trombe. Draymond Green entame le match sur un 2/2 à 3-points, Brandin Podziemski l’imite, et derrière l’activité de Buddy Hield, Golden State force quatre ballons perdus en trois minutes pour mettre Houston dans le dur (16-4) !

Un temps-mort d’Ime Udoka remet les Rockets à l’endroit, l’euphorie des Warriors se dissipe et le trio Jalen Green – Amen Thompson (17 points, 9 rebonds) – Dillon Brooks (11 points) lance un 11-4 (20-15). Après un début de match à 5/7 aux tirs, Golden State termine le premier quart-temps à 9/26 et Amen Thompson et Jabari Smith Jr. ramènent Houston sur leurs talons (28-26).

Houston sort les barbelés géants

Alors qu’ils avaient utilisé leur zone 2-3 avec parcimonie lors des trois premiers matchs, les Rockets en usent et abusent avec le trio Sengun – Adams – Smith Jr dans cette première mi-temps et les Warriors sont incapables de trouver la solution. Houston prend logiquement le contrôle des opérations et prend l’avantage pour la première fois du match (34-31).

La tension monte alors entre Stephen Curry et Dillon Brooks, avec Draymond Green en protecteur de son coéquipier. Les trois joueurs écopent chacun d’une faute technique. C’est le moment choisi par Stephen Curry pour marquer cinq points de suite alors qu’Alperen Sengun (31 points, 10 rebonds, 5 passes) vendange près du cercle pour remettre les Warriors devant (46-45). Les hommes de Steve Kerr terminent cependant la mi-temps par quatre ballons perdus de suite, dont trois pour Curry, et les Rockets en profitent pour leur passer un 7-0 (57-50).

18-1 des Warriors au sortir des vestiaires

Golden State revient sur le terrain avec de meilleures intentions. Les joueurs de Steve Kerr passent aussi en défense de zone pour stopper les Rockets, alors que Jimmy Butler et Stephen Curry (17 points) attaquent enfin le cercle de l’autre côté. Deux 3-points de Brandin Podziemski et Buddy Hield terminent alors un 18-1 qui inversent complètement la situation (68-58) ! Seule ombre au tableau pour les Warriors, la cinquième faute de Draymond Green.

Ime Udoka ressort alors sa défense de zone comme en première mi-temps, et les cinquième et sixième tirs à 3-points de Fred VanVleet (25 points, 8/12 de loin) permettent à Houston de répondre par un 16-6 pour revenir à égalité (76-76).

Alperen Sengun profite de l’absence de Draymond Green pour attaquer, mais lui et ses coéquipiers vendangent sur la ligne des lancers-francs (6/13 en 3e quart-temps…) et cinq points de Jimmy Butler donnent une courte d’avance à Golden State avant la dernière période (82-80).

Playoffs Jimmy et Draymond Green à la rescousse

Alors que le duo Alperen Sengun et Amen Thompson se fait plaisir face à Quinten Post pour donner l’avantage à leur équipe, Steve Kerr est obligé de relancer Draymond Green avec cinq fautes et huit minutes à jouer (96-92). Les Rockets ont pris l’ascendant et sont à deux doigts de faire le break mais deux 3-points opportunistes de Stephen Curry au buzzer des 24 secondes et de Buddy Hield en première intention remettent les Warriors devant (102-101).

Golden State enchaine alors trois stops défensifs monumentaux grâce au trio Draymond Green – Brandin Podziemski – Jimmy Butler pour prendre trois points d’avance.

Ils manquent cependant l’estocade et Fred VanVleet remet les deux équipes dos à dos (104-104). Dans la foulée, après 22 secondes de défense parfaite, Dillon Brooks fait faute sur Jimmy Butler à 3-points ! Les Warriors prennent donc de nouveau trois points d’avance, avant qu’Alperen Sengun ne réduise l’écart (107-106).

Avec 40 secondes à jouer, Jimmy Butler puis Stephen Curry manquent la cible, donnant 13 secondes aux Rockets pour gagner le match. Les Rockets donnent alors la balle à Alperen Sengun en un-contre-un en tête de raquette face à Draymond Green mais ce dernier fait le stop qu’il faut ! Jimmy Butler arrache le rebond, puis ne tremble pas aux lancers-francs et les Warriors vont chercher une troisième victoire au forceps !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le première de Playoffs Jimmy sur le parquet de Golden State. De retour de blessure cette nuit, Jimmy Butler a été décisif. Après une première mi-temps poussive (4 points, 2 passes), il est devenu ultra agressif après la pause, marquant 9 points en troisième quart-temps, et 14 en dernier dont les sept derniers points de son équipe. Il a également délivré cinq passes décisives au retour des vestiaires. Alors que Stephen Curry a été bien défendu et limité à 17 points sur 13 tirs, Jimmy Butler a répondu présent avec 27 points à 7/12 aux tirs et 12/12 aux lancers-francs !

– Les deux équipes « in the zone ». Les deux équipes ont opté pour leur défense de zone pendant plus de la moitié du match pour tenter de prendre l’avantage. Les Rockets ont dégainé les premiers avec une zone immense composé de Steven Adams, Alperen Sengun et Jabari Smith Jr. en deuxième rideau. Les Warriors ont perdu leur basket, passant de +12 à -7 en vingt minutes. Au retour des vestiaires, ce sont eux qui sont passés en zone 1-3-1 qui se transforme en zone 2-3 pour débuter sur un 18-1 et inverser la tendance.

– Alperen Sengun avait vu rouge, avant d’être mis au vert. Maladroit en première mi-temps, le pivot turc a pris un grand bol d’air frais quand Draymond Green a rejoint le banc avec cinq fautes en début de troisième quart temps. Pendant que le Warrior était sur le banc, Alperen Sengun a marqué 18 de ses 31 points. Green est revenu juste à temps pour enchainer plusieurs stops déterminants dans le money time, dont le stop décisif !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.