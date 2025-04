L’absence de Jimmy Butler a coûté cher aux Warriors dans le Game 2 perdu à Houston. L’ailier vétéran de Golden State n’a pu disputer que huit petites minutes avant de sortir sur blessure suite à une collision avec Amen Thompson. Souffrant d’une contusion au bassin et d’une blessure « profonde » au fessier, le joueur a passé une IRM qui n’a rien révélé de grave.

Conséquence, e dernier a donc été listé en « day-to-day ». Ce sera à lui ainsi qu’au staff médical d’évaluer sa douleur et son niveau de compétitivité en vue de sa participation pour le Game 3 de ce soir. Connaissant le garçon, Steve Kerr a en tout cas de bons espoirs de le voir en tenue.

« Je suis relativement optimiste », a-t-il déclaré hier. « Je veux dire, Jimmy est Jimmy. On sait à quel point il est volontaire pour jouer quoiqu’il arrive. On verra. C’est clairement quelque chose qui se traite au jour-le-jour. On verra comment il se sentira le jour J, mais je pense qu’il a une chance de jouer ».

Le reste du groupe mobilisé

Après la session vidéo, Jimmy Butler n’a toutefois pas pris part à la séance d’entraînement de 30 minutes. Le suspense restera sans doute entier jusqu’en fin de journée. Steve Kerr devra également surveiller l’état général de Stephen Curry, l’amélioration de celui de Brandin Podziemski, qui n’a joué que 14 minutes dans le Game 2 en raison d’une intoxication alimentaire, et le cas Gary Payton II, incertain (épaule).

Quel que soit le visage du roster, Steve Kerr attend surtout de chacun qu’il affiche la bonne attitude et le bon état d’esprit au regard de l’importance des deux matchs à venir à la maison.

« Tout le monde doit être prêt selon ce qui se passe, que Jimmy joue ou pas », a-t-il ajouté. « Beaucoup de joueurs sont sortis du lot et ont vraiment bien performé dans le Game 2. Pat Spencer a fait un super match, et c’est super aussi de retrouver Jonathan Kuminga retrouver son rythme. On doit juste être prêts, peu importe ce qu’on doit traverser, et avoir la conviction qu’on a beaucoup de gars qui peuvent nous aider à gagner ce match ».

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.