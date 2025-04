Jalen Green brille de mille feux et les Rockets égalisent !

Derrière un Jalen Green plus entreprenant, les Rockets prennent le meilleur départ. À l’inverse, une passe dans les tribunes et un marché de Stephen Curry (20 points, 9 passes, 5 rebonds, 6 ballons perdus), et un ballon perdu de Draymond Green (8 points, 5 ballons perdus) donnent un bien mauvais ton pour Golden State (15-7). Seule ombre au tableau pour Houston, les trois fautes personnelles d’Amen Thompson (11 points) et de Dillon Brooks (16 points).

Les choses vont de mal en pis pour Golden State. Thompson heurte les jambes de Jimmy Butler dans les airs. Ce dernier chute lourdement sur le coccyx et doit quitter ses coéquipiers. Les Rockets en profitent pour prendre dix longueurs d’avance après le premier quart-temps, et entame la deuxième période sur un 12-2 derrière la domination d’Alperen Sengun (17 points, 16 rebonds, 7 passes) et l’adresse de Tari Eason (14 points, 6 rebonds) pour passer à +20 (40-20) !

Jalen Green repousse les assauts des Warriors

Alors que Brandin Podziemski (0 points) malade avant la rencontre rejoint Butler aux vestiaires, Steve Kerr lance alors Jonathan Kuminga et Pat Spencer (11 points). Le meneur marque 9 points, l’ailier en ajoute cinq et il est actif en défense. Résultat : les Warriors restent dans le match (49-37). Jalen Green et Stephen Curry échangent alors plusieurs 3-points et à la mi-temps, Houston compte 14 points d’avance (60-46).

Golden State continue de s’accrocher derrière son adresse longue distance. Quinten Post (12 points), Draymond Green, et Jonathan Kuminga (11 points, 4/12 aux tirs) font mouche mais à chaque fois qu’ils ont l’occasion de revenir sous la barre des 10 points, Jalen Green les repousse dans les cordes (79-64). L’arrière marque 15 points en troisième quart-temps, dont trois tirs primés, pour permettre à Houston d’entamer la dernière ligne droite avec 16 points d’avance (87-71).

Fred Van Vleet et Dillon Brooks font de nouveau passer l’écart à +20 (91-71), mais Steve Kerr et les Warriors n’abdiquent pas. Deux 3-points de Quinten Post et une faute flagrante sur Draymond Green leur permettent de revenir à -11 avec sept minutes à jouer (91-80).

Les espoirs de Golden State se transforment cependant rapidement en drapeau blanc. Huit points de Jalen Green, encore lui, lancent un 11-2 qui remet Houston à +20 et leur permet d’égaliser à une victoire partout avant que la série ne déménage à San Francisco pour les Game 3 et 4.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La réaction de Jalen Green. Auteur de seulement 7 points à 3/15 aux tirs lors du Game 1, Jalen Green a complètement inversé la tendance lors du Game 2. Dès les premières minutes du match, l’arrière des Rockets s’est montré plus incisif et rapide dans ses attaques de cercle. Il comptait 7 points, à 1/4 à trois points, et 4 passes décisives en premier quart temps. Il a ensuite su alterner et a retrouver son adresse de loin, marquant 23 de ses 37 points en deuxième mi-temps à 7/14 de loin.

– Stephen Curry et Draymond Green ont donné le ton pour Golden State. Avec l’avantage du terrain récupéré dès le premier match de la série, les Warriors ont entamé ce Game 2 avec une intensité moindre et un sérieux très douteux. Sur la deuxième possession offensive du match, Stephen Curry a envoyé une passe au dessus de Brandin Podziemski et directement dans les tribunes. Quelques minutes plus tard, il perd un autre ballon sur un marché au milieu du terrain. Draymond Green va lui aussi perdre un ballon sur une passe osée. Les Warriors ne s’en sont jamais relevés. Les deux joueurs ont perdu 11 des 15 ballons de leur équipe.

– Jimmy Butler pourra-t-il tenir sa place lors du Game 3 ? Retombé lourdement sur son bassin après un contact involontaire d’Amen Thompson, Jimmy Butler a du céder sa place après seulement dix minutes de jeu. Le néo Warrior a doucement pris la direction des vestiaires et les Warriors ont rapidement annoncé qu’il ne reviendrait pas en jeu. Butler passera un IRM jeudi matin pour connaitre la sévérité de sa blessure. Avec le Game 3 samedi, Butler et Golden State espèrent qu’il pourra être sur le parquet pour prendre le contrôle de la série.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.