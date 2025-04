Jalen Green, une première en playoffs à oublier !

Comme beaucoup de jeunes talents, à l’image de Cade Cunningham, Jalen Green découvre les playoffs, et son grand baptême du feu a tourné au cauchemar. Face aux expérimentés Warriors, le leader des Rockets a inscrit 7 points avec un vilain 3 sur 15 aux tirs dans la défaite du Game 1. Une maladresse provoquée par la défense collante des Warriors, soudée pour l’empêcher d’aller au cercle, ou de tirer à 3-points dans un fauteuil.

« Ils l’ont un peu ciblé, mais il a trop joué dans le trafic », estime Ime Udoka. « Ce ne sont pas tant les pertes de balle que les tirs pris au coeur de la défense, là où il faut trouver une solution de passe… Quand il est en un-contre-un, il doit savoir où est sa sortie. C’est quelque chose qui va être très important dans cette série. »

Comme d’autres avant lui, Green découvre que les playoffs, c’est clairement un autre niveau. Les défenses sont plus serrées, les arbitres laissent davantage jouer, et il faut s’adapter à vitesse grand V. Chargé le plus souvent de défendre sur lui, Stephen Curry s’attend à une réaction de son jeune vis-à-vis.

« Jalen va sans doute mieux jouer au prochain match, mais il faudra simplement continuer à être implacable, jouer avec de l’énergie, envoyer du monde, et ça demande l’effort des cinq gars sur le terrain » prévient Curry.

7 sur 34 aux tirs pour le duo Green-VanVleet

Le problème des Rockets, sur le Game 1, c’est que Fred VanVleet a été encore plus maladroit avec un affreux 4 sur 19 aux tirs, dont 2 sur 13 à 3-points. Face à la paire Curry-Butler à 56 points, le contraste a été saisissant…

« Clairement, il faut que je joue mieux… C’était mon premier match de playoffs, et je ne suis absolument pas inquiet… On a une chance de rebondir, et de nous améliorer » annonce-t-il. « J’ai eu un aperçu de ce que c’était, et je dois juste désormais répondre. »

Pour cela, il pourra compter sur l’aide de ses coéquipiers. « Ils lui ont collé la totale sur lui ! » souligne VanVleet. « L’intégralité de leur plan était de le sortir du match… On doit faire du meilleur boulot pour lui permettre de trouver ses spots. »