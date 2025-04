Stephen Curry écœure déjà les Rockets !

Le début de ce Game 1 entre les Rockets et les Warriors peut se résumer en une action : le gros dunk d’Alperen Sengun. Le Turc est le joueur qui prend le plus la lumière et avec lui, les Rockets commencent avec un 7-0. Houston gagne la bataille de l’agressivité, en arrachant des rebonds offensifs et en volant des ballons. Stephen Curry et ses coéquipiers sont dans le match, mais un ton derrière (21-18). La suite est en revanche bien plus éprouvante pour les Rockets qui n’y arrivent plus du tout en attaque. La défense de zone de Golden State casse le rythme et les Californiens passent un 18-3 !

Quelques rebonds offensifs limitent la casse pour les troupes d’Ime Udoka mais avec un Stephen Curry qui allume de loin, les champions 2022 infligent un 10-0 à leur adversaire et rentrent au vestiaire avec une avance certaine (34-47). La pause n’a pas inversé les dynamiques encore, avec Jimmy Butler qui fait ce qu’il veut et un Curry insolent à 3-pts. L’écart monte à +23… On se dit alors que le match est peut-être plié, mais avec un 12-2 et un peu le vent dans le dos, Houston revient avant le dernier acte (60-69).

Le problème, c’est que Stephen Curry est là pour trouver les réponses. Plusieurs fois, il envoie un missile en fin de possession et ça fait très mal à Houston. Avec un Jimmy Butler qui fait le sale boulot et un 7-0 dans les dernières secondes, les Warriors plient l’affaire (85-95) et s’emparent déjà de l’avantage du terrain.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier break. Avec cette défaite, les Rockets ont déjà perdu l’avantage du terrain mais surtout ont l’obligation de gagner le Game 2 pour ne pas voir les espoirs de gagner cette série s’envoler. La pression est déjà forte sur Ime Udoka et ses joueurs.

– Les Warriors ont joué à leur rythme. Bousculés en début de rencontre, les Californiens ont fait parler leur expérience. D’une patience extrême, Jimmy Butler n’a jamais semblé accélérer ni courir, mais il a mis les paniers importants et fait de bonnes choses en défense. Stephen Curry, lui, s’est chargé de mettre du rythme avec ses courses et ses paniers. Les deux stars cumulent 56 points quasiment sans forcer.

– Houston a déjà des problèmes. Heureusement que les Rockets sont allés gober 22 rebonds offensifs, sinon, cette rencontre aurait été terminée bien plus tôt. Si le principal problème dans ce Game 1, ce fut Stephen Curry, la maladresse à 3-pts et les ballons perdus ont été très importants aussi. Les Rockets doivent être plus efficaces offensivement pour espérer battre cette équipe de Golden State.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.