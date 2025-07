Lonzo Ball heureux de pouvoir jouer pour une bague aux Cavaliers

Après quatre saisons à Chicago dont deux saisons blanches, Lonzo Ball a été transféré aux Cavaliers en échange d’Isaac Okoro. Pour la première fois de sa carrière, l’aîné de la fratrie Ball va intégrer un environnement qui peut légitimement remporter le titre NBA. Une situation qui suscite beaucoup d’enthousiasme chez le meneur comme il l’a expliqué dans le podcast What an Experience.

« J’ai l’occasion de jouer pour une bague. Je suis heureux d’être arrivé ici et j’ai hâte de commencer à travailler, de me familiariser avec l’environnement et de pouvoir aller le plus loin possible par la suite. »

Face à l’hécatombe de blessures qui s’est abattue sur la Conférence Est avec en tête de file Jayson Tatum et Tyrese Haliburton, les Cavaliers semblent avoir le chemin dégagé pour accéder aux Finales NBA et pourquoi pas remporter le titre. L’arrivée de Lonzo Ball ajoute un peu de profondeur derrière Darius Garland qui a manqué quatre des neuf matchs de playoffs disputés par les Cavaliers cette saison et qui vient de subir une opération au pied.

Une bénédiction

Si le meneur de Cleveland est attendu à 100% lors du camp d’entraînement, il pourrait manquer plus de rencontres la saison prochaine, comme le rapporte The Athletic.

Toutefois, si l’arrivée de Lonzo Ball, est sur le papier, intéressante, notamment pour compenser le départ de Ty Jerome aux Grizzlies, reste à savoir si l’ancien des Bulls pourra tenir longtemps sur ses deux jambes. Après deux saisons sans jouer, il n'a finalement pu participer qu'à 25 matchs durant la dernière régulière…

« Je vois ça comme une bénédiction » ajoute Lonzo Ball. « Tout le monde me demande comment je me sens par rapport au transfert, mais je suis juste heureux de pouvoir encore jouer. Toute ma vie, j’ai eu l’impression de jouer au basket de la bonne manière, de faire ce qu’il fallait pour remporter des matchs. Je pense être dans une bonne situation, je veux juste jouer mon rôle et faire tout mon possible pour aider l’équipe. »

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.2 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 35 22 36.6 34.4 81.5 0.7 2.7 3.4 3.3 1.6 1.3 1.2 0.5 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.