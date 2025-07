Cheryl Reeve et Sandy Brondello, coachs du All-Star Game WNBA

La WNBA a annoncé ce jeudi soir le nom des coachs qui dirigeront les deux équipes lors du prochain All-Star Game de la Grande Ligue féminine, qui aura lieu le 19 juillet prochain au Gainbridge Fieldhouse d'Indianapolis.

Et avec les deux meilleurs bilans à ce stade de la saison, Minnesota (15-2) et New York (12-5) ont ainsi envoyé leurs coachs respectives, Cheryl Reeve et Sandy Brondello, au match des étoiles.

Mais qui entraîneront-elles ? En ayant reçu le maximum de votes, Caitlin Clark et Napheesa Collier ont été nommées capitaines, et drafteront donc leurs équipes respectives parmi les 22 joueuses choisies pour l'évènement.

Un duo Cheryl Reeve – Caitlin Clark intéressant

Chez les titulaires, on retrouvera également Paige Bueckers (Wings), Aliyah Boston (Fever), Breanna Stewart (Liberty), Sabrina Ionescu (Liberty), A'ja Wilson (Aces), Nneka Okwumike (Storm), Allisha Gray (Dream) et Satou Sabally (Mercury).

Le point particulièrement intéressant, c'est que le règlement prévoit que la coach avec le meilleur bilan dirigera l'équipe de la capitaine ayant reçu le plus de votes des fans. Cheryl Reeve, qui coache le Lynx, dirigera donc le groupe choisi par Caitlin Clark (1 293 526 votes) et non pas celui de Napheesa Collier (1 176 020), sa propre joueuse.

Une association particulièrement intéressante alors que Cheryl Reeve dirigeait également la sélection américaine lors des Jeux olympiques de Paris, l'an dernier… et que Caitlin Clark n'avait pas été conviée à la fête.