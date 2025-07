Une pression moindre pour Bronny James en Summer League

L'été dernier, tout le monde voulait voir Bronny James. Le fils de LeBron James venait d'être drafté par les Lakers en 55e position mais il concentrait toutes les attentes. Un an plus tard, l'arrière n'a pas éteint les critiques, ni les doutes qui entourent son réel niveau. Néanmoins, pour sa deuxième participation à la Summer League, ce samedi lors de la California Classic, il est bien plus serein.

« L'an dernier, l'environnement autour de moi était dingue, je devais être productif immédiatement. J'étais nerveux », se souvient-il. « Aussi, cette année, j'ai l'impression que je vais pouvoir être plus libéré. Je sais ce que je vais produire, ce que je vais faire pour mes coéquipiers. Je suis impatient de pouvoir jouer sans nervosité. »

Il faut dire qu'il a disputé 27 matches en NBA, pour 2.3 points de moyenne. Ce fut loin d'être suffisant pour éteindre les critiques mais, au moins, Bronny James a connu le grand bain donc des matches de ligue d'été devraient être plus simples à dompter. Même s'il sera attendu, comme Cooper Flagg.

« Il y a plus d'excitation que de nervosité, c'est clair », insiste-t-il. « Je suis prêt à être meilleur que la saison passée. C'est mon état d'esprit : je suis prêt, peu importe ce qui se présentera devant moi, peu importe mon rôle. »

Ses objectifs durant la Summer League ? Travailler sa défense et sa condition physique.

« Voilà pourquoi j'ai un peu maigri même si je reste à 97kg. Je cours beaucoup, je fais beaucoup de travail physique, je fais attention à mon régime alimentaire », liste-t-il. « C'est ma deuxième année, je dois me concentrer sur les choses que je ne connaissais pas avant ma saison rookie et être meilleur dans ces domaines. Ma priorité cet été et cette saison, c'est d'être en grand forme physique. C'est de ça dont j'ai parlé avec mes coaches. »

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 27 7 31.3 28.1 78.6 0.1 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.1 2.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.