Pour Jabari Smith Jr, les « vis manquantes » d’Ime Udoka ont bien aidé les Rockets

Même si les Rockets se sont arrêtés au premier tour des playoffs, battus par les Warriors, l'avenir semble brillant pour la troupe texane, qui a récupéré Kevin Durant, Dorian Finney-Smith et Clint Capela pour aider son noyau dur, tout en prolongeant Jabari Smith Jr. pour 122 millions de dollars sur cinq ans.

L'ailier fort va-t-il lui aussi passer un cap la saison prochaine ? En tout cas, même s'il doit encore trouver son rôle idéal dans le système d'Ime Udoka, il ne peut que louer le cadre fixé par le coach.

« Tous ceux qui connaissent Ime (Udoka) savent qu'il lui manque quelques vis » s'amuse-t-il ainsi dans le Dawg Talk Podcast. « Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il coache de façon dure. Et il fait que tout le monde joue dur. Tout le monde joue dur parce qu'il est comme ça. Et on peut lui parler. Évidemment, il a joué dans la ligue, donc il peut comprendre les joueurs, et il m'a beaucoup aidé. Il a aussi beaucoup aidé l'équipe, la franchise. Et on voit bien que les choses vont dans la bonne direction. »

Le jour et la nuit avec la première saison de Jabari Smith Jr. dans le Texas, où les Rockets n'avaient remporté que 22 matchs, pour la troisième et dernière campagne de Stephen Silas comme « head coach ».

« Oui, Silas était mon premier coach. Et c'était un bon coach. Mais comme je le disais, c'était impossible de contrôler cette équipe. C'est juste le bordel. Tout le monde sait que Coach Silas est le gars le plus gentil du monde. Il connait le basket, il sait de quoi il parle. Mais contrôler tout ça, c'était dur pour lui. Avec l'arrivée d'Ime mais aussi de Fred (VanVleet) et Dillon (Brooks), un cadre a été installé. » Et les Rockets ont pu décoller.

Jabari Smith, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 79 31 40.8 30.7 78.6 1.5 5.7 7.2 1.3 2.9 0.5 1.3 0.9 12.8 2023-24 HOU 76 32 45.4 36.3 81.1 1.8 6.3 8.1 1.6 2.6 0.7 1.2 0.8 13.7 2024-25 HOU 57 30 43.8 35.4 82.5 1.8 5.2 7.0 1.1 2.2 0.4 1.1 0.7 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.