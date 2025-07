Le 4 juillet 2016, Kevin Durant débutait son « nouveau chapitre » aux Warriors

C'est l'une des signatures les plus controversées de l'histoire de la NBA. Le 4 juillet 2016, Kevin Durant secoue la Grande Ligue avec un petit texte publié sur le site « The Player's Tribune ». Il y annonce le « nouveau chapitre » de sa carrière, et explique qu'il quitte le Thunder d'Oklahoma City pour rejoindre les Warriors !

« Le premier principe que je me suis donné pour prendre cette décision était de la fonder sur le potentiel de mon développement en tant que joueur – car cela m'a toujours orienté dans la bonne direction » explique-t-il. « Mais je suis aussi à un moment de ma vie où il est tout aussi important de trouver une opportunité qui encourage mon évolution en tant qu'homme : sortir de ma zone de confort pour aller dans une nouvelle ville et une nouvelle communauté, ce qui m'offre le plus grand potentiel de développement et d'investissement personnel. C'est avec cet objectif à l'esprit que j'ai décidé de rejoindre les Golden State Warriors. »

Golden State profite ainsi de l'explosion du « salary cap » pour récupérer un scoreur qui va lui permettre de remporter deux titres consécutifs, en 2017 et 2018, en laissant peu de suspense dans la Grande Ligue.

Gagnant sur le plan sportif, perdant en termes d'image

« Je suis originaire de Washington, D.C., mais Oklahoma City m'a véritablement élevé. J'y ai appris beaucoup de choses sur la famille et sur ce que signifie être un homme. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que la franchise et la communauté représentent pour moi, et ce qu'elles représenteront dans ma vie et dans mon cœur pour toujours. Les souvenirs et les amitiés vont bien au-delà du jeu. Ce sont ces relations inestimables qui ont rendu cette délibération si difficile » écrit encore Kevin Durant au moment de tenter d'expliquer son choix.

Sur le plan comptable et sportif, l'opération est un succès pour Kevin Durant, qui décroche donc deux titres de champion et deux trophées de MVP des Finals en trois ans passés dans la Baie, avant de faire ses valises à Brooklyn suite à une rupture du tendon d'Achille lors des Finals 2019 face aux Raptors.

Sur le plan de l'image, c'est par contre une catastrophe. Pour la majorité des fans de NBA, voir « KD » rejoindre Golden State, une équipe qui venait certes de perdre en Finals face aux Cavaliers, mais qui avait aussi battu le record de victoires en saison régulière (73) des Bulls, puis qui avait difficilement sorti le Thunder en finale de conférence, est un acte de lâcheté. Une solution de facilité qui continue d'être reprochée à l'ailier, tant d'années plus tard.

Dans la culture populaire, le « Next Chapter » de Kevin Durant est devenu un mème, utilisé pour se moquer une célébrité qui rejoint une position confortable. Même chose pour l'expression « zone de confort »…

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.