Même malade, Skylar Diggins était trop clutch pour le Dream

Dire que Skylar Diggins aurait pu ne pas jouer ce match… La meneuse de jeu du Storm était en effet très incertaine avant le match jeudi soir sur le parquet du Dream. Elle était finalement bien en tenue contre Atlanta, malgré une petite forme. Cela s'est fait ressentir, jusqu'à la dernière minute. Transcendée comme souvent dans les instants décisifs, la joueuse de 34 ans a porté Seattle à la victoire dans un match longtemps indécis.

La meilleure marqueuse et passeuse du Storm avait jusqu'alors vécu un match compliqué, dominée notamment par sa vis-à-vis du Dream et ancienne joueuse de Seattle, Jordin Canada, qui a réussi – et de loin – de son meilleur match de la saison (25 points, 5 rebonds, 5 passes, 4 interceptions).

Ce n'était d'ailleurs pas beaucoup mieux en attaque pour Skylar Diggins, maintenue sous les dix points avant le « money time » avec un pourcentage de réussite au tir très éloigné de ses standards.

Pas d'entraînement ? Pas de problème

« Elle a été malade ces derniers jours » a expliqué la coach du Storm, Noelle Quinn. « Elle ne s'est pas entraînée mercredi ou jeudi. En arrivant à Atlanta, nous n'étions pas sûrs qu'elle puisse jouer, simplement par qu'elle n'avait pas d'énergie et qu'elle travaillait sur sa condition. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle pouvait faire des allers-retours sur le terrain à l'exception du ‘shootaround', et qu'elle pouvait juste bouger un peu. »

Atlanta menait 79-75 avec 51,2 secondes à jouer. Skylar Diggins a commencé son opération sauvetage par un rebond offensif crucial, avant un panier à 3-points d'Erica Wheeler. Puis avec 11,4 secondes restantes et un point à combler, elle a laissé parler son talent et son sang-froid. Elle a profité d'un écran de Nneka Ogwumike pour s'ouvrir le chemin du cercle sur sa main gauche avant de conclure au lay-up avec 3,4 secondes encore à l'horloge.

« Skylar fait des choses à la Skylar » a résumé Nneka Ogwumike. « Big Momma va toujours faire son truc. Elle se débat face à beaucoup de choses en ce moment, y compris sa santé. Elle ne s'est pas entraînée ces deux derniers jours. Elle va probablement me détester pour avoir dit ça, mais elle est impitoyable. Elle va toujours nous faire avancer. C'est une combattante et elle a un feu en elle qui brûle en permanence. »

“Elle est la tête du serpent”

La sextuple All-Star n'a fini qu'à 11 points et 4/12 au tir. Mais qu'importe puisqu'elle a inscrit les deux plus importants, synonyme de 11e victoire en 18 matchs cette saison et d'un retard comblé sur le Dream, quatrième ex-aequo au classement. « Elle ne se sentait pas très bien en vue du match, mais nous lui faisons confiance » insiste Nneka Ogwumike. « Elle est comme la tête du serpent pour nous, vous savez. Je me sens tellement chanceuse de l'avoir eu avec nous aujourd'hui. Nous savions que nous avions besoin d'elle. Nous savons qu'elle a bien trop puisé dans ses réserves, mais nous sommes reconnaissants et nous voulons l'aider de la meilleure manière possible. »

Jeudi soir, Nneka Ogwumike a pris le relais comme première option au scoring (24 points à 9/14 au tir, 7 rebonds) justifiant un peu plus sa place comme titulaire du prochain All-Star Game.

Du côté des Bleues, Gabby Williams a été maladroite, mais polyvalente comme à son habitude (11 points à 5/15 au tir, 6 passes décisives, 5 rebonds et 2 interceptions), alors que Dominique Malonga n'a joué que 2 minutes et 24 secondes, pour deux ballons perdus et un rebond.