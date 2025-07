Le dossier Kevin Durant clos, Kel’el Ware veut donner raison au Heat

Cette « Summer League » devrait avoir une saveur particulière pour lui. Après s'y être montré à son avantage l'an dernier (18 points et 8 rebonds de moyenne), Kel'el Ware y retourne après un début d'intersaison pas comme les autres : le Heat tient tellement à lui qu'il n'a pas été impliqué dans les discussions pour faire venir Kevin Durant.

Une sacré preuve de confiance de la part de son club. « Ça m’a fait sentir que le Heat me voulait vraiment et qu’ils veulent voir jusqu’où je peux aller dans le futur, comment je vais me développer. Ça me donne envie de leur montrer ce que je peux faire. Ils voient mon potentiel, ils voient ce que je peux devenir. Donc mon objectif principal, c’est de leur prouver qu’ils n’ont pas fait d’erreur », vise le pivot de 21 ans.

Ce dernier dit n'avoir pas trop prêter attention aux rumeurs, alors que le dossier « KD » a fini par se refermer avec son départ des Suns vers les Rockets.

Appréciant le fait d'être convoité par une autre équipe tout en étant protégé par sa formation d'origine, le pivot a préféré se concentrer sur lui-même. L'un de ses objectifs estivaux, outre le fait de travailler son jeu, est de prendre du muscle. « Je veux montrer que je peux être une force sur le terrain, être dominant », lâche-t-il.

Une campagne de playoffs ratée

Le 15e choix de la Draft 2024 a montré des flashs de domination la saison passée. D'abord utilisé avec parcimonie, il a fini par s'imposer dans les rotations, au point d'obtenir une place de titulaire, même aux côtés de Bam Adebayo. En janvier, le pivot a ainsi tourné à 13 points de moyenne (56.5% aux tirs dont 45% de loin).

Insuffisant toutefois pour décrocher une place dans le premier cinq des rookies. « Vous me connaissez, tout ça ne m’intéresse pas vraiment. Les récompenses, ce n’est pas ce qui compte pour moi. Que je sois dans la deuxième équipe ou que je sois sixième au vote, ça ne m’a pas vraiment dérangé. Je me concentre sur le fait d’élargir mon jeu pour m’améliorer », affiche celui qui avait déjà tenu un discours similaire par le passé.

Sa fin d'exercice a démontré l'importance de se développer cet été. Alors qu'il surfait sur une bonne dynamique à la fin de la saison régulière, il a eu beaucoup de mal à s'exprimer au premier tour des playoffs face aux Cavs. Face à la paire Evan Mobley – Jarrett Allen, il n'a tourné qu'à 5 points et 5 rebonds de moyenne en 18 minutes.

« Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. Mais c’était quand même sympa de pouvoir jouer, d’avoir du temps sur le terrain et de montrer aux gars que je peux rivaliser. Je ne pense pas trop aux quatre derniers matchs (de playoffs). Je les ai laissés derrière moi, parce que je sais que ce n’est pas vraiment moi ni ma façon de jouer ».

Kel'el Ware Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 64 22 55.4 31.5 68.7 1.8 5.6 7.4 0.9 1.7 0.6 0.9 1.1 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.