Kel’el Ware ne comprend pas l’importance des distinctions individuelles

Même avec la blessure de Jared McCain, Ryan Dunn a été convié, plutôt que lui. Kel’el Ware est resté sur le carreau et n’a pas participé au Rising Stars Challenge. Il aurait eu toute sa place au regard de sa production actuelle. Seulement, sa poussée statistique est assez récente : le rookie du Heat n’avait quasiment pas joué lors des deux premiers mois de compétition.

Frustré d’avoir été « snobé » ? Pas le moins du monde… « Je ne suis pas du genre à aimer les honneurs. Je suis simplement heureux d’être ici. Je veux juste jouer au basket. Tout ce que les gens obtiennent, ils l’obtiennent. Je m’en fiche », se détache le 15e choix de la dernière Draft.

Celui-ci ne semble pas jouer dans l’humilité de façade quand le Sun Sentinel décrit le joueur s’écarter de la presse et lancer à un membre du personnel du Heat : « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde pense que ces accolades et ces récompenses sont si importantes. »

C’est dit, Kel’el Ware préfère se concentrer sur son jeu et ses progrès. Après s’être progressivement révélé en sortant du banc d’Erik Spoelstra, le rookie a gagné sa place dans le cinq aux côtés de Bam Adebayo. Depuis 12 rencontres, il tourne ainsi à 11,5 points et 10 rebonds de moyenne. Une production qui lui permet de faire une remontée fulgurante dans la course au trophée de rookie de l’année.

Pas vraiment d’attente ?

« Je ne sais pas si j’ai une réponse à donner à cette question. Je suis simplement heureux d’être sur le terrain et de pouvoir jouer au basket », se désintéresse-t-il encore quand on l’interroge sur ses performances en cours, s’il les considère comme étant à la hauteur de ses attentes.

Le pivot avoue même : « Au début de la saison, je n’avais pas vraiment d’attente. Je voulais aller voir jusqu’où on pouvait aller. La saison est encore longue. Je suis encore en phase d’apprentissage. Je n’ai pas l’impression d’avoir atteint quoi que ce soit pour l’instant. Je veux dire par là que je continue à m’améliorer. »

Mais comme le remarque son coach, il doit maintenant faire avec plus de projecteurs braqués sur lui. « Je lui ai dit que ce serait un autre bon ajustement pour lui, de faire face à tout le monde qui le félicite. C’est une bonne chose. Mais ensuite, tu gères le succès et tu as le même type d’humilité et d’éthique de travail que lorsque personne n’y prêtait attention. Il va devoir s’adapter à un moment donné », prédit Erik Spoelstra.

Le Heat reste sur quatre défaites de rang et n’a remporté que quatre rencontres depuis que le rookie est titulaire.

Kel'el Ware Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 38 19 53.5 35.7 73.2 1.4 4.4 5.8 0.8 1.3 0.6 0.8 1.0 8.6 Total 38 19 53.5 35.7 73.2 1.4 4.4 5.8 0.8 1.3 0.6 0.8 1.0 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.