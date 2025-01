La paire Bam Adebayo – Kel’el Ware fait ses preuves dans la raquette du Heat

« On devrait le faire plus souvent. Cela devrait faire partie de la routine. Clairement, de bonnes choses se produisent. » Bam Adebayo est déjà convaincu que son association avec Kel’el Ware, ainsi qu’avec Nikola Jovic, comme cela a été le cas récemment pour finir la rencontre au Magic, peut générer du positif pour le Heat.

Erik Spoelstra semble être du même avis que son pivot titulaire habituel. Depuis quatre matchs, le coach du Heat l’associe à l’autre poste 5 de l’équipe, Kel’el Ware. Les deux hommes ont évolué ensemble pendant 89 minutes sur les cinq derniers matchs du Heat, contre une seule minute commune auparavant.

Le résultat, même s’il est à nuancer, est impressionnant : +22 points sur 100 possessions sur ces cinq matchs quand ils sont sur le parquet tous les deux. « Kel’el et Bam ont déjà construit cette alchimie en défense. C’est ce qu’on veut, faire en sorte que les équipes aient du mal à marquer des paniers faciles dans la raquette, au cercle. Et notre attaque s’améliorera au fur et à mesure qu’on passe plus de temps ensemble », imagine le coach.

Sur cette séquence de matchs, le Heat a encaissé 42 points en moyenne dans sa raquette (3e de la ligue), contre 48 points (12e) sur l’ensemble de la saison. Évidemment qu’avoir deux tours jumelles alignées ensemble, dont un géant aussi mobile que Bam Adebayo, aide à protéger à l’intérieur.

Un rôle changé pour Bam Adebayo

Ce dernier, face à Orlando, a pu se concentrer sur Paolo Banchero (17 points à 7/21 aux tirs) tandis que son compère de raquette s’est occupé de surveiller le cercle.

« C’est l’une de nos forces aujourd’hui d’avoir Bam au poste 4, où il peut se déplacer et courir partout, faire le jeu. C’est un luxe d’avoir Kel’el sous le cercle pour protéger la peinture pendant que Bam est toujours sur le terrain. […] Cela rend notre défense beaucoup plus dynamique », juge Tyler Herro.

« Ce sont deux joueurs vraiment dynamiques, leur taille, leur aspect vertical et leurs qualités athlétiques nous permettent de jouer un style différent de celui pratiqué depuis que je suis ici », juge Duncan Robinson, qui a récemment retrouvé sa place dans le cinq floridien. « Ça nous donne clairement une autre allure parce qu’on a quelqu’un de 2m13 au cercle. Cela me permet d’être l’intérieur polyvalent. On a vu aux Jeux Olympiques que cela fonctionnait », complète Bam Adebayo.

Ce dernier avait fait beaucoup de dégâts pour Team USA l’été dernier en étant associé à Anthony Davis. « C’est plus une question de polyvalence. On investira tout le temps nécessaire pour que cela fonctionne », prévient Erik Spoelstra dont la paire de pivots va s’offrir un beau test la nuit prochaine face aux Cavs du duo Allen – Mobley.