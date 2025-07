Sue Bird, première joueuse WNBA à disposer d’une statue

À défaut de retrouver une franchise NBA, la ville de Seattle fait parler d'elle en mettant à l'honneur ses anciennes gloires. Après Lenny Wilkens, la ville de l'État de Washington va bientôt dévoiler une statue de Sue Bird, l'ancienne légende du Seattle Storm, qui deviendra la première joueuse WNBA à bénéficier d'un tel honneur. L'événement aura lieu le 17 août, de nouveau aux abords de la Climate Pledge Arena.

L'ancienne meneuse a tout gagné ou presque avec l'équipe locale, avec laquelle elle a disputé l'intégralité de sa carrière entre 2002 et 2022. Soit 21 saisons (dont deux blanches) ! Sue Bird a cumulé quatre titres de championne WNBA (2004, 2010, 2018, 2020), 13 sélections au All-Star Game et le record absolu du nombre de passes décisives.

Sur la scène internationale, elle est quintuple médaillée d’or olympique (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) et quadruple championne du monde FIBA. En mai 2024, la membre du Hall of Fame a été nommée première directrice générale de l’équipe nationale féminine des États-Unis.

« Son leadership a dépassé le cadre du basket et a contribué à un changement culturel, un changement qui a élargi les horizons de qui peut diriger, être vu et être célébré. […] Nous célébrons non seulement la carrière illustre de Sue, mais aussi l’avenir qu’elle a aidé à tracer pour la prochaine génération d’athlètes. Cette statue est plus qu’un hommage. C’est une promesse que les valeurs que Sue incarne continueront de s’élever », a salué Alisha Valavanis, présidente du Storm.

De la promotion à l'échelle mondiale

Née à New York et choisie en première position de la Draft par le Storm en 2002, Sue Bird a joué un rôle central dans la promotion du sport féminin, à Seattle et à l’échelle mondiale.

« Sue Bird incarne l’excellence dans le basket. Son leadership, sa longévité et son engagement envers la communauté de Seattle et le Storm ont inspiré des générations. Son succès à tous les niveaux témoigne de l’ampleur de sa carrière. Nous sommes ravis de lui rendre hommage de manière durable, afin que les fans puissent admirer sa statue et se souvenir, pour les années à venir, de ce à quoi ressemble la grandeur », a affiché côté Dawn Trudeau, le co-propriétaire du Seattle Storm.

« Pendant plus de vingt ans, la ville de Seattle m’a soutenue, sur le terrain comme en dehors. C’est grâce à cette communauté que Seattle occupera toujours une place particulière dans mon cœur. Cette statue n’est pas seulement pour moi, elle est pour toutes celles et ceux qui rêvent un jour de suivre leurs passions et de réaliser leurs rêves. J’ai hâte de fêter cela en août avec ma famille, mes amis et nos fans extraordinaires », s'est enthousiasmée la retraitée des parquets, âgée de 44 ans.