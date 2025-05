Sue Bird dans un rôle à la Grant Hill pour la sélection US féminine

Depuis 2021, Grant Hill a pris la succession de Jerry Colangelo comme directeur général de la sélection US chez les hommes. Chez les femmes, ce poste n’existait pas encore mais c’est désormais le cas. Et c’est la légende Sue Bird, qui va bientôt rentrer au Hall of Fame, qui va en assumer les responsabilités.

« C’est un immense honneur d’être nommé directrice générale de l’équipe nationale féminine de USA Basketball. Représenter les États-Unis a été l’un des plus grands privilèges de ma vie et je suis reconnaissante d’avoir l’occasion de soutenir la prochaine génération dans la poursuite de cet héritage », a expliqué Sue Bird.

Avec ses cinq titres olympiques (2004, 2008, 2012, 2016, 2021), ses quatre titres WNBA avec le Seattle Storm (2004, 2010, 2018, 2020) ainsi que ses cinq Euroleague avec le Spartak Moscou (2007, 2008, 2009, 2010) et Ekaterinbourg (2013), l’ancienne meneuse de jeu a l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du basket féminin.

Objectif 2028

« Sue est l’une des personnes les plus respectées dans la communauté du basket », a déclaré Jim Tooley, directeur général de USA Basketball. « Connaissant Sue depuis de nombreuses années, je suis convaincu que son leadership et ses connaissances seront un atout majeur pour le succès de l’équipe nationale féminine, et nous sommes ravis qu’elle nous rejoigne alors que nous nous dirigeons vers la Coupe du monde 2026 et les Jeux olympiques 2028. »

Car l’objectif, c’est bien évidemment que les Etats-Unis continuent leur hégémonie sur le basket féminin à domicile, lors des JO 2028 qui auront lieu à Los Angeles.

L’équipe féminine américaine reste ainsi sur huit titres consécutifs aux Jeux olympiques, la dernière défaite américaine remontant à la demi-finale des JO 1992 de Barcelone. Même si les joueuses de Cheryl Reeve ont eu très, très chaud lors des derniers JO de Paris, s’imposant d’un seul petit point (67-66) en finale face à la France.