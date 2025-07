La Puma All-Pro Nitro fête les 20 ans de la Venice Basketball League

Partenaire de la Venice Basketball League qui fête ses vingt ans d'existence cette année, Puma a sorti le grand jeu en mettant en avant un tout nouveau coloris de sa nouvelle paire en vogue, la All-Pro Nitro 2 !

La tige envoie du lourd avec une base noire assortie de touches de rouge et de bleu ciel. On note aussi la présence d'un pendentif avec le logo de la Venice Basketball League. Les autres clins d’œil au tournoi sont nombreux comme l'inscription « VBL » ou le logo du tournoi sur la languette.

La Puma All-Pro Nitro 2 arrive avec son imposante mousse Nitro SQD, qui garantit un très bon confort mais aussi du dynamisme sur l'avant du pied et les appuis latéraux. La tige PWR Print en mesh est fine, légère est respirante, un détail à ne pas négliger, surtout en cette période de l'année. Enfin, on peut noter pour innovation la disposition et la coupe de la languette, avec des lacets censés offrir le meilleur maintien du pied. Niveau design également, le logo « Puma Stripe » apparaît avec un effet 3D sur l'avant du pied et vient compléter l'inscription « All-Pro » ici en vert fluo sur l'empeigne.

La Puma All-Pro 2 « Venice Basketball League » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.