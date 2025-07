Noa Essengue, signé quatre saisons, « intrigue beaucoup » les Bulls

À quelques heures du début des Summer Leagues, les rookies signent, un à un, leur premier contrat, et à Chicago, c'est Noa Essengue qui vient de s'engager pour quatre saisons. C'est un contrat classique de type 2+2, avec les deux premières saisons garanties, puis les Bulls disposeront de « team option » pour les 3e et 4e années.

Le montant du contrat est de 25,3 millions de dollars sur quatre ans, et dès l'an prochain, l'ailier français touchera 5,3 millions de dollars.

Choisi en 12e position de la Draft 2025, et deuxième plus jeune joueur de sa cuvée, Noa Essengue s'est essentiellement fait remarquer en EuroCup sous les couleurs du club allemand d'Ulm, avec des moyennes de 12,4 points, 5,3 rebonds et 1,4 interception en 24 minutes par match.

Des similitudes avec Matas Buzelis

À Chicago, il portera le numéro 24, un multiple de 12, un nombre qui semble le suivre. « Je suis numéro 12, être appelé en numéro 12, aux Chicago Bulls, c'est un truc incroyable » avait-il évoqué à BeIN Sports. « C'était mon premier numéro de basket, je l'ai gardé toute ma vie et on dirait que cela me réussit bien. C'est une franchise mythique avec beaucoup d'histoire. Cela me donne juste une motivation en plus, vouloir continuer la dynastie, recréer la dynastie avec moi en tant que joueur. »

Du côté des Bulls, et du GM Marc Eversley, on voit en lui un potentiel « two-way player », qui colle à l'identité développée par le club, « capable d’influencer le jeu aussi bien en attaque qu’en défense. Sa capacité à provoquer des fautes et à attaquer le panier nous intrigue beaucoup. Je pense qu’il pourra devenir un défenseur polyvalent sur les ailes. Son jeu ressemble un peu à celui de Matas [Buzelis] dans le sens où il peut jouer face au panier, jouer dos au panier, partir en contre-attaque. Son jeu est tout simplement très polyvalent. »

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l'un de ses joueurs, afin qu'il termine son bail ou qu'il devienne free agent avec un an d’avance.