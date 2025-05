Le MVP de la nuit | C’était Klay Thompson déguisé en Buddy Hield !

La fin justifie les moyens, et Steve Kerr a eu raison d’insérer Buddy Hield dans son cinq de départ ! Alors que le coach des Warriors n’a cessé de chercher la bonne formule dans la série face aux Rockets, il a eu raison d’insister puisque c’est son habituel joker qui a fait la différence avec une performance exceptionnelle : 33 points à 9 sur 11 à 3-points ! Lors du match précédent, il avait fait chou blanc : 0 sur 4 aux tirs.

« Non, je sais déjà quoi faire » répond-il au Shaq qui lui demande si Steph Curry le motive lorsqu’il est maladroit. « J’appelle Steph « All-World », mais moi aussi je suis « All-World » dans ce que je fais. J’ai cette mentalité du « prochain tir ». Je ne reste pas bloqué dessus. Je passe au suivant. J’ai trop travaillé pour en arriver là. Je viens de loin, des Bahamas, de Rock. Chaque fois que je suis sur ce terrain, j’essaie de représenter ma famille et moi-même, et je remercie Dieu chaque jour pour cette chance. »

Très pieux, Buddy Hield expliquera qu’il est « connecté » avec Dieu et « sans lui, rien de tout cela ne serait possible« . Sans les cadres non plus puisque l’ancien shooteur des Kings et des Pelicans a raconté cette journée de samedi, au lendemain de la lourde défaite subie à domicile.

« Samedi, en arrivant à Houston, on a eu une réunion très forte en émotions menée par Draymond, Steph et Jimmy. À partir de là, j’étais concentré, mon esprit en paix. Cette réunion a donné des frissons à tout le monde. On savait ce que signifiait ce match, on savait qu’on allait à la guerre. Cette réunion était vraiment nécessaire » explique Buddy Hield, auteur de 22 points en première mi-temps pour donner la main aux Warriors.

Le 3e « Splash Brother »

Stephen Curry et Jimmy Butler ciblés, il était indispensable qu’un 3e Warrior sorte du lot. Les dirigeants sont allés chercher Buddy Hield l’été dernier pour combler le vide laissé par Klay Thompson, et il a fait « Splash » !

Comme Klay Thompson dans un célèbre Game 6 à OKC pour sauver les Warriors.

« Cela m’étonne d’avoir autant de tirs ouverts, mais c’est parce que Steph attire beaucoup d’attention » poursuit-il. « Mais il faut juste rester concentré mentalement, réussir ceux qui sont ouverts, et prendre ceux qui sont contestés quand ils sont dans le rythme du match. Il faut faire confiance à son travail, continuer à tirer. Steph attire énormément l’attention, et ce soir, ça m’a permis d’avoir de l’espace et de les rentrer. »