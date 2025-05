Pour Steve Kerr, un équilibre dans la rotation toujours précaire

À l’entre-deux de ce Game 6 entre Rockets et Warriors, changement dans le cinq de départ des Warriors avec l’arrivée de Gary Payton II pour remplacer Brandin Podziemski. Un choix étonnant de la part de Steve Kerr puisque le cinq Curry – Hield – Payton II – Butler – Green n’a pas passé la moindre seconde ensemble sur le parquet cette saison, saison régulière et playoffs confondus.

Cette nouvelle combinaison devait contraindre Alperen Sengun à défendre sur le « pick-and-roll » des Dubs, pour le mettre en difficulté. Cependant, avec Gary Payton II et Draymond Green sur le terrain, l’attaque de Golden State en a pris un coup. Après un peu plus de cinq minutes de jeu, les Warriors sont menés de quatre points lorsque Steve Kerr effectue ses premiers changements et ce cinq ne sera pas remis sur le terrain…

Gary Payton II pour gérer Fred VanVleet

« On a fait débuter Gary à cause de Fred (VanVleet). Les deux derniers matchs, il a shooté à 12/18 de loin » explique le coach. « Il était encore chaud ce soir, à 6/9. Ce soir, c’était plutôt sur des rebonds offensifs et des ballons ressortis. Je trouve qu’on a beaucoup mieux géré le pick-and-roll. je n’ai pas le sentiment qu’il a obtenu ses 3-points sur le pick-and-roll. Il s’agissait plus d’opportunités sur deuxième chance. »

Néanmoins, l’entraîneur admet qu’avec Gary Payton II pour défendre sur Fred VanVleet, aux côtés de Draymond Green et Jimmy Butler, l’attaque des Warriors en prenait logiquement un coup en terme de « spacing ».

« C’est l’équation pour nous. Nous devons prendre des décisions de ce genre. Chaque entraîneur doit prendre des décisions en fonction de l’attaque et de la défense. Gary a très bien shooté. Je pense qu’avant ce soir, il était à 45% à 3-points. Il a réussi les tirs à 3-points dans le coin dans cette série. Nous avons donc estimé que le jeu en valait la chandelle en le plaçant sur Fred. Nous savions que sortir Brandin nous ferait du mal en termes de fluidité et de création. C’est le pari que nous avons fait. Je ne pense pas que cela nous ait fait trop de mal. Mais Fred a quand même trouvé son rythme. En fin de compte, nous devons donc réévaluer cette décision, ainsi que d’autres. »

Le cas Jonathan Kuminga encore sur la table

Encore une fois, Jonathan Kuminga n’a pas joué. Si le Congolais avait pu avoir quelques minutes lors de la blessure de Jimmy Butler au Game 2 et de son absence lors de la troisième manche, depuis le retour de l’ailier, « JoKu » n’est plus entré en jeu. Pour autant, Steve Kerr n’a pas tiré un trait sur son jeune joueur.

« Jonathan Kuminga est encore dans l’équation à 100% », affirme l’entraîneur des Warriors. « On a trouvé une formule pendant la saison régulière, on l’a gardée pour le début de la série et on a mené 3-1. Les deux derniers matchs n’ont pas été bons, on doit analyser les différentes combinaisons possibles, mais je pense que nous avons une grande chance de gagner ce Game 7 là-bas. »

Rien n’indique donc que l’ailier foulera le parquet du Toyota Center, ce dimanche. Lors de ses deux apparitions dans cette série, le septième choix de la Draft 2021 n’a pas convaincu avec seulement 9 points de moyenne à 37% au tir. Et ses (mauvaises) décisions en attaque ont souvent agacé son coach et ses coéquipiers…