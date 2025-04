Revoilà Jonathan Kuminga !

Entre la fin de la saison régulière et le coup d’envoi de ce Game 2 entre Warriors et Rockets, Jonathan Kuminga n’avait pas passé la moindre seconde sur un terrain NBA. Steve Kerr préférait compter sur Jimmy Butler offrant une meilleure dynamique à Golden State.

Sauf que la blessure de son ailier au début de la rencontre, ce mercredi, a contraint l’entraîneur des Warriors à revoir tous ses plans. Jonathan Kuminga a retrouvé les parquets lui qui n’avait plus joué depuis le 11 avril. En 26 minutes, le joueur de 22 ans a mis 11 points (4/12 au tir), pris trois rebonds et distribué deux passes décisives.

« Peu importe les circonstances, vous devez rester prêts », explique Jonathan Kuminga. « J’avais l’impression de l’être et j’en avais marre que tout le monde me dise d’être prêt. Je travaille dur tous les jours et j’essaye d’aborder chaque journée avec un bon état d’esprit ».

Davantage d’opportunités à venir ?

En amont de cette série, Steve Kerr expliquait avoir trouvé une formule gagnante en s’appuyant sur Jimmy Butler. Avec l’absence potentielle de ce dernier, il va devoir revoir tout son plan de jeu comme il l’a évoqué après cette rencontre perdue : « Je vais revoir toutes les rotations, qui doit débuter la rencontre et les meilleures combinaisons sur le terrain. »

De son côté, Jonathan Kuminga ne se préoccupe pas de savoir s’il va jouer prochainement ou pas : « Si je ne joue pas, c’est la décision de l’entraîneur. J’essaye de ne pas trop y penser parce que plus j’y pense, moins ça va mentalement. »

Si « JoKu » n’a pas fait un grand match pour son retour sur les parquets, il peut devenir un bel atout pour Golden State face à la verticalité des Rockets. En décembre dernier, le Congolais avait ainsi réalisé le meilleur match de sa saison face à cette même équipe de Houston avec 36 points. Si Butler n’est pas en tenue pour le Game 3, Jonathan Kuminga aura une belle opportunité de regagner la confiance de son coach.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.