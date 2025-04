Après son vol plané, Jimmy Butler sort sur blessure

On est à la fin du premier quart-temps du Game 2 entre les Rockets et les Warriors, et après avoir manqué son tir, Amen Thompson se retrouve sous le cercle. Il passe sous Jimmy Butler qui s’était jeté au rebond, et c’est le choc. L’arrière des Warriors retombe lourdement au sol, et Stephen Curry comprend tout de suite que c’est grave.

Si Thompson, resté au sol dans un premier temps, parviendra à se relever, en revanche, Butler va reste 30 secondes, le temps de mettre un lancer-franc, et il demandera à sortir définitivement. La franchise a annoncé qu’il allait passer une IRM pour des douleurs au bassin. Dans le meilleur des cas, il s’en tire avec un gros bleu, comme Stephen Curry en fin de saison. Au pire, il y a une lésion ou une fracture et son absence pourrait être de plusieurs semaines… On pense ainsi à Chet Holmgren, qui avait souffert d’une fracture en début de saison.

Ce serait évidemment une grosse perte pour les Warriors puisqu’avant ce Game 2, les Warriors affichaient un bilan de 25 victoires en 33 matches avec leur recrue. « Jimmy dit toujours que tout va bien… Mais s’il est indisponible, il va falloir tout repenser… Les rotations, les systèmes… » a lâché Kerr en conférence de presse.

Pour ne rien arranger dans ce Game 2, Brandin Podziemski était malade, et selon Steve Kerr, c’était dû à une intoxication alimentaire. Résultat, le coach des Warriors n’a pas eu d’autre choix que de relancer Jonathan Kuminga, scotché au bout du banc en cette fin de saison.