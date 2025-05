En démonstration à Golden State, les Rockets s’offrent un Game 7 !

Dans un Chase Center chauffé à blanc, le premier fait marquant de ce Game 6 vient après seulement trois minutes de jeu quand Draymond Green écope d’une faute Flagrante pour avoir poussé Jalen Green. Le ton est donné. Alors que les Rockets prennent le meilleur départ derrière huit points d’Alperen Sengun, les Warriors répondent par un 11-4 grâce à neuf points du duo Stephen Curry – Jimmy Butler (16-15).

Comme souvent dans cette série, ce sont les deux défenses qui dominent les débats. Les deux équipes perdent onze ballons à elles deux, et ne dépassent pas les 44% de réussite en premier quart temps. Il faut l’adresse de Fred VanVleet pour permettre à Houston de prendre l’ascendant (25-21).

Les Rockets prennent le contrôle du match

Avec Stephen Curry (29 points, 7 rebonds) qui souffle sur le banc, les Rockets passent en zone 2-3 avec trois intérieurs et les Warriors peinent. La montagne Steven Adams (17 points, 5 rebonds, 3 contres) continue de jouer à l’épouvantail d’un côté et de gober les rebonds offensifs de l’autre pour permettre à ses coéquipiers de punir Golden State sur deuxième chance (37-30).

Agressif, Moses Moody tente de réveiller son équipe mais rien n’y fait. Alors que les Warriors enchainent les gamelles à 3-points, Tari Eason (8 points) lui ne tremble pas et Houston prend onze longueurs d’avance (46-35).

Auteur de quatre pertes de balles, Stephen Curry se réveille enfin. Il marque onze points de suite en moins de deux minutes pour effacer le déficit de son équipe ! Les Rockets se ressaisissent toutefois et répondent par un 7-2 pour rentrer aux vestiaires à +5 (53-48).

Stephen Curry et Jimmy Butler font le forcing

Jimmy Butler (27 points, 9 rebonds, 8 passes) débute la deuxième mi-temps par un 3-points mais contrairement au Game 4, les Rockets ne flanchent pas. Fred VanVleet marque 8 des 12 premiers points de son équipe pour répondre aux assauts de Jimmy Butler et Stephenn Curry (67-62). Les stars de Golden State poussent pour ramener les Warriors à hauteur de leurs adversaires mais Houston, grâce à Jabari Smith Jr. (8 points), continue de mettre tous les tirs importants pour garder le contrôle des opérations (77-72).

Steve Kerr tente alors le « Hack-a-Adams ». Le Néo-Zélandais rate trois lancers-francs mais les Warriors ne parviennent pas à contrôler le rebond pour capitaliser sur les ratés du pivot. Il faut finalement un 3-points de Moses Moody et deux lancers-francs malins provoqués par Stephen Curry avant la fin de la période pour voir Golden State revenir à une possession (86-84).

Le 20-5 qui envoie la série vers un Game 7

Depuis le début de la série, Ime Udoka demande à ses joueurs de limiter leurs moments faibles. Ils appliquent cette consigne à la lettre dans ce match. Sous pression en début de quatrième quart-temps, ils poussent les Warriors à la faute et entament la période sur un 6-0, dont un 3+1 de Fred Van Vleet (92-84). Steve Kerr tente le tout pour le tout en laissant Curry et Butler sur le terrain mais les deux stars ratent plusieurs tirs ouverts, et le duo Amen Thompson – Fred VanVleet ponctue un 17-5 qui met Houston à +12 avec sept minutes à jouer (101-89).

Le temps-mort de Steve Kerr ne change pas la donne. Les Warriors ratent 12 tirs de suite et ne marquent aucun panier pendant près de sept minutes alors que Steven Adams et les Rockets font grimper l’écart jusqu’à +17 (106-89) ! Le Chase Center l’a compris, les Warriors ne reviendront pas. Houston l’emporte avec autorité pour forcer un Game 7 dimanche soir. Dans leur salle !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fred VanVleet a donné le ton. Bouillant depuis le Game 4, le meneur des Rockets a continué sur sa lancée lors du match le plus important de la saison pour son équipe. Il a fait jouer son expérience pour entamer le match avec plein de sang froid et d’agressivité, et tous ses coéquipiers ont suivi. Les Rockets ont pris le contrôle du match lors des deux dernières minutes du premier quart temps et les Warriors n’ont jamais réussi à repasser devant. À chaque fois qu’ils se sont montrés menaçants, VanVleet a décoché l’un de de ses six tirs à 3-points pour les repousser. Les deux plus importants sont arrivés sur la première possession du quatrième quart-temps pour punir un oubli grossier de Golden State, et pour faire passer l’écart à +12 après une autre erreur des Warriors.

– Steven Adams, le facteur XXL. Si Alperen Sengun, Amen Thompson, Tari Eason, et Jabari Smith Jr ont tous rendu une bonne copie, l’homme qui a fait la différence pour les Rockets n’est autre que Steven Adams. Houston a transformé ses 31 minutes sur le terrain en 17 points et 5 rebonds pour un +/- de +15. Le pivot a été intransigeant en défense, fermant l’accès au cercle et signant trois contres dignes de smashs de volleyeurs. Son activité au rebond offensif a également permis à son équipe de marquer 19 points sur des secondes chances. Les Warriors sont sans réponse pour le gabarit imposant d’Adams. Il joue son rôle d’épouvantail à merveille.

– Stephen Curry et Jimmy Butler trop esseulés. Les deux stars ont marqué 56 des 107 points de Golden State dans ce Game 6 à 16/40 aux tirs mais leurs coéquipiers ont été transparents. Buddy Hield a fini avec un zéro pointé. Gary Payton II, inséré dans le cinq de départ à la place de Brandin Podziemski, n’a marqué que 5 points. Podz et Moses Moody ont péniblement atteint la barre des 10 points en étant inefficace, et Quinten Post n’a pris qu’un rebond en 18 minutes de jeu en étant lui aussi maladroit. L’adage veut que les « role players » jouent mieux à domicile, mais cette nuit, c’était le contraire. Le collectif des Rockets a outrageusement dominé la rencontre des deux côtés du terrain.

