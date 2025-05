Après avoir abandonné le Game 5, les Warriors espéraient se qualifier lors de la sixième manche, mais ils avaient été dominés, à domicile, par les Rockets et devaient l’emporter lors d’un Game 7 périlleux à Houston.

C’est donc au pied du mur que Golden State a débarqué ce samedi à Houston. Une journée importante pour le groupe au cours de laquelle les vétérans californiens (Draymond Green, Stephen Curry, Jimmy Butler) ont décidé d’organiser une réunion pour ressouder l’équipe.

Une rassemblement au cours duquel Draymond Green a beaucoup parlé et a surtout reconnu une grande part de responsabilité dans la défaite de Golden State lors du Game 6.

« Draymond a donné le ton lors de la dernière réunion d’équipe », commente Steve Kerr à ce sujet. « Il a reconnu avoir perdu son équilibre au Game 6 et j’étais d’accord avec lui. Il a dit qu’il devait être meilleur et le fait qu’il ait su contenir ses émotions dès le début de la rencontre nous a mis sur la bonne voie« . Buddy Hield complète en ajoutant : « Draymond a dit qu’il allait redevenir lui-même. Vous l’avez bien vu, il n’a pas parlé aux arbitres. Il était juste Draymond Green, le ‘all defensive player’. C’est notre leader. On savait à quel point ce match était important pour eux [Curry, Green et Butler] et on s’est réuni pour trouver des solutions. »

Une expérience à transmettre aux plus jeunes

Les trois anciens des Warriors ont connu de nombreux Game 7 tout au long de leur carrière. Cette réunion était l’occasion pour les cadres d’expliquer à leurs coéquipiers comment appréhender cette rencontre si particulière afin d’être prêt mentalement au moment du coup d’envoi.

« À ce niveau des playoffs, il s’agit simplement d’une prise de conscience de ce qui est allé dans notre sens et de ce qui n’a pas fonctionné », contextualise Stephen Curry. « On a expliqué à tous ceux qui n’avaient jamais connu un tel type de match ce à quoi ils devaient s’attendre et les éléments qui pouvaient faire gagner une confrontation dans un tel environnement. »

Comme l’a mentionné Buddy Hield, cette réunion était nécessaire pour rassembler l’équipe. Elle a permis à ce groupe californien de « partir ensemble à la guerre » pour reprendre les mots de la star de ce Game 7. Et à Stephen Curry, Draymond Green, Kevon Looney et Jimmy Butler d’intégrer la liste des joueurs qui ont gagné trois Game 7 à l’extérieur dans leur carrière : seuls Robert Horry, John Havlicek et Don Nelson l’ont également fait.