D’un commun accord, les Warriors ont vite laissé tomber le Game 5

Avec un avantage de 3-1 dans cette série, les Warriors se rendaient à Houston dans l’optique de se qualifier pour le tour suivant, mais l’affaire a vite mal tourné. Dès l’entame de match, Golden State bloque face à la très bonne défense des Rockets menée par Amen Thompson, auteur de trois interceptions lors du premier quart-temps.

« Je ne les ai pas préparés à jouer correctement », avoue Steve Kerr. « Nous avons commis trois fautes en deux minutes durant le premier quart-temps et ils [les Rockets] ont réalisé un 13/13 aux lancers francs. On ne peut pas venir avec ce manque d’énergie et de concentration et espérer être une bonne équipe sur leur terrain. »

Fort de ce bon démarrage, les Rockets ont continué d’appuyer sur l’accélérateur durant le deuxième quart-temps pour avoir 27 points d’avance au moment de rejoindre les vestiaires (76-49).

Un choix fort à la mi-temps

À la pause, une discussion a lieu entre Steve Kerr et Draymond Green pour savoir s’il fallait continuer à tout donner en seconde période pour réaliser un hold-up dans le Texas.

« Nous avons eu une conversation à la mi-temps où il m’a dit qu’il ne pensait pas qu’on pouvait gagner le match », explique l’ailier fort. « Je lui ai répondu que si on n’arrivait pas à combler l’écart durant les cinq premières minutes de la seconde période alors, il devait nous sortir. »

Certes, c’est avec son cinq de départ (Curry, Podziemski, Hield, Butler, Green) que Golden State attaque la deuxième mi-temps, mais le sursaut d’orgueil n’a pas lieu.

Pire, l’écart se creuse encore plus pour passer la barre des 30 points. Alors, au milieu du troisième quart-temps, Steve Kerr prend un temps mort pour faire sortir ses titulaires et leur offrir un peu de repos avant la sixième manche de ce vendredi. Les Warriors s’inclinent donc logiquement et espèrent maintenant finir la série à domicile.

Moses Moody estime que les Warriors ont tout de même du positif à tirer de cette large défaite car la « second unit » des Warriors a réduit l’écart à -13, et Ime Udoka a été obligé de rappeler ses titulaires pour assurer la victoire.

« Le but était de faire en sorte qu’ils remettent leurs titulaires, et on les a fatigués. On n’a peut-être pas gagné, mais au moins, il en ressort quelque chose » conclut ainsi l’arrière/ailier de Golden State.