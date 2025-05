Si cet ultime match entre Rockets et Warriors a été marqué par les 33 points de Buddy Hield, ses prestigieux cadres ont été à la hauteur, et samedi, Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green avaient pris la parole pour oublier le fâcheux Game 6 et booster le groupe.

Il faut dire que le « Big Three » des Warriors cumulait un total de 13 Games 7 en carrière avant de débuter celui face à Houston. Une expérience ô combien précieuse au moment d’aborder cette dernière manche du premier tour.

« Les gars ont compris après le Game 6 qu’on s’était dispersé« , a expliqué Steve Kerr après la qualification de Golden State. « Je ne les avais pas préparés correctement et nous avons baissé notre garde. Ce soir, nous étions plus concentrés et nous avons appliqué notre plan de jeu correctement. »

Le sang-froid de Draymond Green

Pour aborder ce Game 7 de la meilleure des manières, il fallait que les leaders de Golden State montrent l’exemple et cela commençait par Draymond Green. À de nombreuses reprises sur cette série, la patience de l’intérieur a été mise à rude épreuve, à l’image de sa faute flagrante commise après seulement quatre minutes de jeu lors de la sixième manche. Un écart de conduite qu’il n’a pas souhaité reproduire pour ce match décisif.

« Draymond était frustré tout au long de cette série. Il a changé d’approche. Il a admis avoir perdu son sang-froid et il avait prévenu qu’il ferait son boulot sur ce match« , évoque Steve Kerr, tandis que Stephen Curry rappelait qu’un « Game 7 repose sur les éléments que l’on peut contrôler pour se donner les meilleures chances de gagner ce match à l’extérieur. Draymond Green a fait preuve de sang-froid et Jimmy Butler a annoncé qu’il allait tout faire pour amener de la confiance à tout le monde. On était tous sur la même longueur d’onde. »

La régularité de Jimmy Butler

Malgré ses 35 ans passés de moyenne d’âge, le trio Draymond Green – Stephen Curry – Jimmy Butler a donc répondu présent, et Steve Kerr est épaté par leur compétitivité intacte et cette envie de prouver encore des choses.

« Je suis impressionné par l’esprit de compétition de Steph », admire l’entraîneur des Warriors. « Il a 37 ans, quatre titres, une médaille olympique et il a obtenu tout ce qu’il voulait dans la vie. Il n’a plus rien à prouver et il vient chaque soir comme si c’était encore le cas. Cela vaut aussi pour Draymond et Jimmy. Cet esprit de compétition, c’est le dénominateur commun de ces trois gars. Ils adorent la compétition et tout le processus qui l’entoure. »

Cet esprit de compétition s’est illustré cette nuit par cette capacité à en faire davantage et à s’adapter aux conditions.

Si Stephen Curry a eu des difficultés à mettre ses tirs en début de rencontre, il termine meilleur rebondeur et passeur des Warriors. Quant à Butler, il a été un métronome, impressionnant de régularité et de justesse. Des éléments qui ont permis à tous les joueurs des Warriors de se mettre en confiance et de se qualifier pour le tour suivant.