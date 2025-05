Buddy Hield prend feu et les Warriors sortent les Rockets au Game 7 !

Comme depuis le début de la série, ce sont les deux défenses qui dictent leur loi en ce début de match. Brandin Podziemski et Draymond Green (16 points, 6 rebonds, 5 passes) font mouche de loin pour donner six points d’avance aux Warriors mais l’impact près du cercle d’Amen Thompson (24 points, 9 rebonds) et d’Alperen Sengun (21 points, 9/23 aux tirs, 14 rebonds) ramène les Rockets à égalité (17-17). C’est finalement un « buzzer beater » du milieu du terrain de Buddy Hield qui met les Warriors devant pour clore un premier quart temps accroché (23-19).

Buddy Hield prend feu

Alors que la défense des Rockets se focalise sur Stephen Curry (22 points, 10 rebonds, 7 passes), le collectif des Warriors se met en place. Avec un Curry qui lit bien les prises à deux adverses, Buddy Hield continue de flamber et Kevon Looney marque 4 points de suite qui mettent Golden State à +9 (33-24).

Free VanVleet (17 points) tente de trouver la brèche mais la défense de zone des Dubs est imperméable. À l’exception d’un tir primé de Tari Eason, les Rockets restent cinq minutes sans marquer. Draymond Green est omniprésent dans la raquette pour frustrer Houston et trois nouveaux tirs primés de Buddy Hield terminent un 12-2 qui climatise le Toyota Center 48-34) ! Il faut toute la grinta d’Amen Thompson pour stopper l’hémorragie avant la mi-temps (51-39).

À la pause, Stephen Curry ne compte que 3 points mais le 6/7 à 3-points de Buddy Hield, auteur de 22 points, et une défense qui limite Houston à 35% aux tirs permettent à Golden State de contrôler le match.

Amen Thompson réveille les Rockets

Au retour des vestiaires, l’adresse des Warriors se dissipe et les Rockets reviennent. Fred VanVleet chipe la balle dans les mains de Jimmy Butler (20 points, 8 rebonds, 7 passes) et Amen Thompson continue son festival pour ramener Houston sous les dix unités de retard (56-49). Brandin Podziemski et Stephen Curry prennent leurs responsabilités pour stabiliser les Warriors mais Alperen Sengun et Jalen Green (8 points) enfoncent le clou (61-57) !

Un 3-points de Jabari Smith Jr, après un énième rebond offensif des Rockets les ramène à une possession. Dans le dur, Golden State souffre mais ne craque pas. Draymond Green et Jimmy Butler utilisent Stephen Curry comme un leurre pour redonner de l’air à leur équipe avant le dernier quart temps (70-62).

Stephen Curry garde le meilleur pour la fin

Après avoir laissé passer l’orage, les Warriors repartent vers l’avant. Alors qu’Alperen Sengun enchaine deux tirs forcés face à Draymond Green et Kevon Looney, Stephen Curry marque lui cinq points de suite pour remettre Houston à la case départ (75-62) !

Dos au mur, Fred VanVleet se démène pour ramener son équipe mais Stephen Curry et Buddy Hield gardent les Rockets à distance avec moins de six minutes à jouer (82-70).

Les Rockets commencent à sentir la pression. Alors que Golden State enchaine quatre possessions offensives vides, ils n’en profitent pas. Alperen Sengun manque deux lancers francs, puis se fait contrer par Buddy Hield, et Fred VanVleet fait une faute de frustration sur Jimmy Butler. Le trio Butler – Curry – Hield passe un 12-0 à leur adversaire pour tuer le match et la série (94-74) !

Après 2018 et 2019, c’est la troisième fois de suite que les Warriors éliminent les Rockets sur leur parquet.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– C’était Stephen Curry déguisé en Buddy Hield ! Tout le monde attendait un feu d’artifice de Stephen Curry dans ce Game 7 mais face à la bonne défense de Houston, le double MVP a joué juste et collectif (22 points, 10 rebonds, 7 passes). Contrairement au Game 6, ses coéquipiers ont répondu présent, en particulier Buddy Hield. Muet il y a deux jours, le Bahaméen a livré le mach de sa vie. Il a marqué 22 de ses 33 points en première mi-temps à 6/7 à trois points pour permettre aux Warriors de faire l’écart. Il a terminé le match à 9/11 à trois points, égalant au passage le record NBA pour le plus grand nombre de 3-points marqués dans un Game 7. Il a également été précieux en défense avec une activité de tous les instants.

– Stephen Curry, Jimmy Butler, et Draymond Green font briller le collectif de Golden State. Les trois stars ont livré une performance d’une justesse à saluer. Curry a marqué 14 de ses 22 points en dernier quart temps pour terminer le boulot mais il a posé son empreinte sur le match en faisant tout le reste. Jimmy Butler (20 points, 8 rebonds, 7 passes) a lui été un métronome des deux côtés du terrain. Draymond Green a lui été intraitable en défense et a marqué 8 de ses 16 points en premier quart temps pour permettre à son équipe de bien débuter le match. Si ses trois joueurs et Buddy Hield ont assuré la marque, Steve Kerr a pu compter sur un solide Kevon Looney pour aider à contrecarrer la taille des Rockets, un Brandin Podziemski maladroit mais lui aussi solide, et à sept bonnes minutes défensives de Jonathan Kuminga qui a remplacé Gary Payton II, malade. Avec 24 passes décisives, 18 3-points à 41% de réussite, et une défense de fer, c’était une victoire « vintage » pour Golden State.

– La fusée Amen Thompson, seul point positif du match pour Houston. Après avoir gagné avec autorité à Golden State il y a deux jours, les Rockets n’avaient aucune réponse pour la défense de Golden State. Pour la deuxième fois de la série et la deuxième fois de leur saison, ils n’ont pas atteint la barre des 90 points. Seul Amen Thompson a surnagé. De nouveau incroyable sur Stephen Curry, c’est lui qui a pris les choses en main en fin de première mi-temps et en troisième quart temps pour ramener son équipe dans le match. Il a terminé le match avec 24 points et 9 rebonds et a montré toute l’étendue de sa panoplie offensive. Thompson a pris rendez-vous avec toute la NBA dans cette série et Houston peut construire autour de lui dans les années qui arrivent.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.