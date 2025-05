Le dossier Jimmy Butler, une énorme épine dans le pied du Heat

À la « trade deadline » de février, Jimmy Butler quitte la Floride avec pertes et fracas. Ce transfert marque la fin d’une saga de plusieurs semaines où le Heat a été au centre de toutes les rumeurs. Malgré cette période troublée, Erik Spoelstra a réussi à préserver la cohésion de son groupe, pour parvenir à aller en playoffs en fin de saison.

« Même si on a bien géré la situation, on se demande toujours ce qu’on aurait pu mieux faire pour redresser la barre », avoue désormais l’entraîneur de Miami. « Mais ce n’est pas comme si cela aurait pu nous permettre de finir premiers de la conférence Est. Ce n’est pas réaliste ».

Durant la fin de son passage au Heat, Jimmy Butler s’est fait remarquer par ses nombreuses frasques. Entre ses trois suspensions et ses messages sur les réseaux sociaux à destination du « front office » de Miami, l’ancien leader de l’effectif était au centre de l’attention, au grand dam de ses coéquipiers de vestiaire.

« Je pense qu’on se demandait tous quand est-ce que ça allait se terminer, » soupire Tyler Herro. « On voulait savoir quand est-ce qu’on pourrait se concentrer de nouveau sur le basket. C’est notre métier. C’est la raison pour laquelle nous sommes ici et c’était la seule chose qui nous préoccupait. »

Une nouvelle alchimie à trouver

Même une fois Jimmy Butler parti, le Heat n’a pas pu sortir tout de suite la tête de l’eau, à l’image de cette série de dix défaites consécutives au mois de mars. Erik Spoelstra a dû repenser ses systèmes afin d’intégrer les nouveaux joueurs. Pourtant, la franchise de Floride a plutôt bien fini sa saison régulière avec huit succès lors de douze dernières rencontres pour finir 10e et gagner ses deux matchs du « play-in » afin de se qualifier en playoffs.

« Quand je dis que c’est une saison mémorable, les souvenirs concernent les quatre dernières semaines », confesse Erik Spoelstra. « Tout le reste a été compliqué. Nous sommes finalement parvenus à prendre un bon virage même durant la série de défaites, on a senti que le ‘momentum’ changeait et on a vu les progrès. Tout le monde s’est réuni et cela a conduit aux deux matchs du play-in. »

Néanmoins, une fois en playoffs, le Heat a complètement craqué lors des deux dernières rencontres face aux Cavaliers et va devoir affronter une nouvelle épreuve : celle de l’été à venir qui s’annonce plein de changements…