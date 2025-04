Les chiffres de la fessée historique infligée par les Cavaliers

Les 27 victoires d’écart en saison régulière entre les Cavaliers et le Heat pouvaient difficilement être plus visibles que ce lundi à Miami. Les Floridiens ont été concassés par Cleveland dans le quatrième et dernier match du premier tour, synonyme d’élimination humiliante devant leur public.

Ce succès 138-83 des Cavaliers signe un des coups de balais les plus retentissants de l’histoire, et entre dans le livre des records de la ligue à plus d’un titre.

43-14 dans le 1er quart… 70-25 dans le 2e quart avant d’arriver à la pause sur le score de 72-33 (3e plus gros écart de l’histoire à la mi-temps). C’est simple, aucune série ne s’était jamais conclue avec un écart pareil dans les annales de la NBA. Ces 55 points d’écart représentent la quatrième victoire la plus large de l’histoire des phases finales.

Le record reste la propriété de Minneapolis (contre Saint Louis en 1956) et de Denver (contre New Orleans en 2009), vainqueurs de 58 unités. Les Lakers avaient, eux, battus les Warriors de 56 points en 1973. Sans un panier à 3-points de Pelle Larsson à 38 secondes de la fin, le Heat aurait pu s’offrir un record d’infamie supplémentaire…

Car cette série s’inscrit comme la plus déséquilibrée de tous les temps. Avec +122 en quatre matches (30.5 points d’écart moyen…), le différentiel entre les Cavs et le Heat est sans précédent, alors que les Nuggets s’étaient arrêtés à +121 contre les Hornets en 2009 (4-1 au premier tour).

Miami a conclu la série par deux défaites de 92 points cumulés lors des Game 3 et 4, là aussi un record sur deux rencontres. Aucune équipe n’avait perdu deux fois de suite de 30 points et plus dans toute l’histoire des playoffs.

« Nous étions venu ici avec un objectif en tête » a expliqué Donovan Mitchell après le match. Celui-ci est atteint, et de quelle manière ! Même sans Darius Garland, une nouvelle fois préservé, les Cavs ont signé un record de franchise de playoffs avec 138 points inscrits lundi.

Auteurs d’un 22/47 à longue distance lundi, les hommes de Kenny Atkinson égalent un record historique avec 77 tirs à 3-points réussis dans une série en quatre matchs. Ils rejoignent… les Cavaliers de 2016, emmenés par LeBron James, lors de leur « sweep » des Hawks en demi-finale de conférence.

The @cavs tallied 77 3PM in their First Round series to advance to the East Semis

That ties the MOST threes ever hit in a 4-game playoff series, joining…

The Cleveland Cavaliers, in 2016 #NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/TZvO4FuwOQ

— NBA (@NBA) April 29, 2025