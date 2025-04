Le coup de balai historique des Cavaliers : + 55 !

Après la correction reçue au Game 3, Miami se devait de montrer un nouveau visage devant son public pour au moins éviter d’encaisser un « sweep » face aux Cavaliers, mais ce sursaut d’orgueil n’a pas eu lieu.

Toujours sans Darius Garland et en un peu moins de neuf minutes, les Cavs prennent déjà 20 points d’avance (28-8) grâce au duo Jarrett Allen / Donovan Mitchell. Dans la foulée, De’Andre Hunter enfonce le clou quand il entre en jeu avec 11 points durant ce premier acte, sans manquer un seul tir. Après 12 minutes, le Heat se retrouve largement dominé 43 à 17. La messe est dite, mais les Cavs ne lèvent pas le pied.

Un « garbage time » d’une mi-temps…

Cleveland domine en défense et ne rate quasiment rien en attaque et mène assez tranquillement 72-33 au moment de rejoindre les vestiaires. On a compris, et le public avec, que la suite ne serait qu’un long et pénible « garbage time ».

Si toutefois après la pause, Miami retrouve un minimum d’adresse, ce n’est pas suffisant ni pour remonter au score, ni pour empêcher l’écart de grandir. Avec une telle avance, les Cavs peuvent se permettre de faire tourner l’effectif et de s’offrir un quart-temps de vraie détente avec les joueurs du bout du banc.

A l’arrivée, Cleveland s’impose donc très largement 138 à 83, battant par la même occasion le record de franchise du nombre de points inscrits sur un match de playoffs. Les Cavaliers défieront au deuxième tour le vainqueur de la série entre Bucks et Pacers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une entame de match parfaite pour Cleveland : Les Cavaliers n’ont pas laissé le temps à Miami de se mettre en place et ont fait tomber la foudre dès le premier acte avec un 43-17 qui a totalement sonné le Heat.

Le calvaire de Tyler Herro. 1 sur 10 comme la note de l’arrière de Miami sur cette rencontre, mais aussi son adresse aux tirs. Une soirée cauchemar pour le nouveau leader de l’attaque du Heat.

Une défaite historique : Avec ce revers de 55 points, le Heat devient la première équipe de l’Histoire à encaisser deux défaites de suite de plus de 30 points en playoffs. Devant son public, Miami s’est fait démolir lors des deux matchs, et Pat Riley va désormais avoir du pain sur la planche pour oublier cette saison très délicate.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.