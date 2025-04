Le Heat ridiculisé à domicile par les Cavaliers : -37 !

Une surprise à l’entre-deux avec l’absence de Darius Garland côté Cleveland, remplacé par Sam Merrill. Par les percussions de Davion Mitchell, le Heat est dans l’agression, et ça fonctionne bien avec les grands qui marquent de loin pour déjà donner neuf points d’avance (15-6). Et puis les Cavaliers commencent à dérouler leur basket, et Kenny Atkinson a la chance d’avoir un effectif très fourni.

C’est De’Andre Hunter qui change le cours de ce premier quart-temps, et on le saura plus tard du match. Il frappe à 3-points, puis s’en va dunker à deux mains, avec le hurlement en prime. En quelques minutes, Cleveland vient de passer un 18-0 pour climatiser la salle. Pelle Larsson stoppe l’hémorragie mais Max Strus enfonce le clou au buzzer, et ça fait 13 points d’avance après douze minutes (33-20). Et dire que Donovan Mitchell n’a inscrit qu’un point…

Une démonstration !

La suite ? Une domination totale des Cavaliers, des deux côtés du terrain. Les leaders de la conférence Est profitent de la mobilité d’un Jarrett Allen qui écrase dunk sur dunk. A ses côtés, Mitchell rentre petit à petit dans son match, et à la pause, ça donne 20 points d’avance. Au retour des vestiaires, Tyler Herro est toujours aussi discret, et les rares paniers de Bam Adebayo ou d’Andrew Wiggins sont immédiatement annulés par Hunter, ou Ty Jerome (77-54).

Le Heat cherche à revenir sous la barre des 10 points, mais il n’y parviendra jamais. Résultat, le 4e quart-temps tourne à la punition, avec Evan Mobley qui participe au festival à 3-points. A cinq minutes de la fin, alors que l’écart a dépassé les 25 points, Erik Spoelstra dresse le drapeau blanc, et le banc des Cavaliers ultra-riche appuie encore davantage pour une victoire finale de 37 points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un 18-0 fatal. Le Heat avait bien débuté la rencontre, mais la richesse du banc de Cleveland, mais aussi la qualité de son jeu tout simplement, ont fait le reste. Résultat, un 18-0 pour prendre les commandes, et ensuite il n’y a plus eu qu’une équipe sur le terrain.

Un écart historique. Le Heat a subi la pire défaite de son histoire, et c’est devant son public. Avec 37 points d’écart, les Cavaliers font mieux que les Spurs en 2013, qui s’étaient imposés de 36 points face au Heat en finale NBA. On connaît la suite…

60 – 30. C’est le « score » des points inscrits dans la peinture et à l’image de Jarrett Allen, les Cavaliers ont archi-dominé dans la raquette. Le pivot All-Star s’est régalé sur pick-and-roll ou jeu rapide. Un dunkorama qui a rapidement fait plier le Heat.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.