Darius Garland reprend confiance avant les playoffs

Intenable en première partie de saison, avec 21.6 points de moyenne (à 50% au tir et 43% à 3-points), Darius Garland a connu un sérieux coup de mou après le All-Star Weekend, avec 18.2 points de moyenne (41% au tir et 34% à 3-points). Sans doute l’une des raisons pour lesquelles les Cavaliers ont quelque peu baissé le pied sur la deuxième partie de saison (de 82% à 74% de succès).

Mais à l’approche des playoffs, le meneur All-Star retrouve son mojo avec deux sorties à plus de 25 points et près de 60% de réussite au shoot. La dernière en date ? À New York vendredi soir, avec 13 passes décisives en prime, pour mener Cleveland à la victoire après un « comeback » de 23 points contre les Knicks.

Avec un superbe 6/6 de « DG » dans le quatrième quart-temps, auteur de plusieurs pénétrations et tirs compliqués, en faisant preuve de beaucoup de sang-froid sous pression.

L’homme du « money time »

Si le résultat de cette partie importait peu pour le classement, d’où l’entame sans grande envie des leaders de la conférence Est, la performance de Darius Garland est en revanche capitale pour sa confiance personnelle, à une semaine du début des playoffs.

« J’ai simplement essayé de me remettre au travail, en allant à la salle pour prendre des tirs et retrouver mon rythme, puis voir si je pouvais repartir de l’avant » a révélé l’intéressé, concernant ses efforts pour inverser la tendance. « Ça a été le cas contre Chicago et ça a été le cas [contre New York], donc le travail est visible. On arrive dans la période la plus importante de la saison, donc l’objectif, c’est de monter en puissance pour les playoffs. »

Poussé par ses coéquipiers à prendre les choses en main dans les moments chauds, Darius Garland s’en est très bien sorti sans Donovan Mitchell, blessé, avec ses 13 points dans les douze dernières minutes.

« Ils attendent de moi que je prenne la balle et que je crée du jeu » a constaté le meneur, en lice pour le trophée de Clutch Player of the Year. « C’est vraiment un honneur, surtout quand on voit notre équipe, les talents qui s’y trouvent. Ils veulent que j’ai le ballon et que je réussisse les bonnes actions, donc ça signifie beaucoup pour moi. »

« La mentalité a changé pour chacun de nous. »

« Ça nous rend assurément meilleurs » confirme Jarrett Allen, son partenaire privilégié sur pick-and-roll. « Je ne crois pas qu’il ait raté un tir du quart-temps… Il a tout fait pour nous, même en défense. Il a eu beaucoup d’impact. S’il joue comme ça tous les soirs, nous aurons une chance d’aller loin. »

Justement, après une saison à près de 80% de victoires, les Cavaliers sont attendus en finale de conférence. Pour y arriver, Darius Garland aura donc son importance, lui qui n’a jamais vraiment brillé en deux campagnes de playoffs (2023, 2024). Mais, si l’on en croit le numéro 10, son état d’esprit a évolué désormais…

« J’ai trouvé un bon équilibré, un bon rythme, et le ‘spacing’ est bien meilleur que la saison dernière et celle d’avant » a admis celui qui a livré une « performance de playoffs d’élite », d’après son entraîneur Kenny Atkinson. « Ça rend mes lectures du jeu plus faciles, surtout quand j’attaque le cercle et que je me retrouve dans la peinture. […] La mentalité a littéralement changé pour chacun de nous. »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 ☆ CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 ☆ CLE 75 31 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.