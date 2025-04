Darius Garland et les Cavs « sweepent » aussi les Knicks

Pourtant privés de leur meilleur joueur, les Cavs gagnent jusqu’au bout. Donovan Mitchell sur la touche à cause d’une cheville meurtrie, Darius Garland (26 points et 13 passes) a pris le relais pour mener la meilleure équipe de l’Est vers la victoire au Madison Square Garden (102-108).

Sans Karl-Anthony Towns, les Knicks, qui cherchaient à sécuriser leur 3e place dans la conférence, avaient pourtant mis toutes les chances de leur côté pour l’emporter. En défendant très fort et en s’appuyant sur une belle adresse longue distance – 10/13 derrière l’arc pour démarrer – les locaux avaient viré largement en tête après 12 minutes (24-39).

Quelques minutes plus tard, après de nouveaux paniers primés signés Miles McBride et Landry Shamet, New York s’est offert son plus gros écart du match (48-25). Bien parti pour signer son match le plus productif depuis son retour de blessure, Jalen Brunson a continué à mener la charge malgré le passage en défense de zone en face.

Mais Cleveland est tout de même parvenu à réduire la note de la première période (62-50). Ce matelas d’une dizaine de points d’avance a été maintenu dans les minutes suivantes. Mais les Cavs ont poursuivi leur remontée progressive, en comptant notamment sur la bonne sortie offensive d’Isaac Okoro. Ce dernier, sur une finition au cercle en contre-attaque, a même permis de réduire l’écart à une possession (79-76).

Le show Darius Garland

Beaucoup moins fringants en attaque, les locaux sont restés muets pendant de longues minutes à l’entame d’un dernier quart-temps très difficile pour eux. Derrière l’arc, Landry Shamet redonnait un peu d’air à neuf minutes du terme (89-84). Mais c’est ici que le show Darius Garland, qui avait eu du mal à s’exprimer jusqu’ici, a démarré.

Un « floater » dans le trafic, une pénétration bien menée, une finition main gauche après avoir enrhumé Mitchell Robinson, encore un « floater » et enfin un panier à 3-points. Soit 11 points de suite à lui tout seul pour redonner l’avantage à son équipe (95-97) ! Le meneur a alors reçu le soutien d’un Max Strus inspiré à 3-points et également auteur d’un gros contre en contre-attaque sur OG Anunoby, qui manquera ensuite un lay-up dans les derniers instants…

Jalen Brunson a bien multiplié les exploits pour maintenir les espoirs de sa formation, Garland a encore trouvé un moyen d’accéder au cercle. Cleveland infligeait ainsi une 3e défaite de suite aux Knicks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sans conséquence au classement. Alors que les Cavs étaient déjà assurés de finir premiers à l’Est, les New-Yorkais voulaient verrouiller leur 3e place. Ces derniers ont été bien aidés par les Pacers qui avaient décidé de reposer leurs titulaires face au Magic. Indiana, logiquement battu et ne disposant pas du « tie-breaker », les Knicks, malgré leur défaite, finiront donc devant au classement.

– Aucune victoire face au Top 2. Battu pour la 4e fois de la saison par les Celtics il y a quelques jours, les Knicks ont connu le même sort cette nuit face aux Cavs. New York a donc perdu l’ensemble de ses huit rencontres disputées face aux deux meilleures formations de sa conférence. Des Knicks qui avaient perdu leurs deux précédents matchs face à Cleveland de 37, et 19 points. « Inquiétant » pour les Knicks susceptibles d’affronter ces écuries plus loin en playoffs ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.