Les Knicks naviguent entre optimisme et déception

C’était la dernière chance pour les Knicks de battre les Celtics cette saison. Après trois défaites, dont deux très larges, New York pouvait enfin gagner un match contre une des trois meilleures équipes de la ligue : Oklahoma City, Cleveland et Boston. Mais c’est encore raté, donc cela donne un vilain 0-4 face aux champions NBA 2024, et même un affreux 0-9 face à ce trio…

« Ce sont les champions en titre. Tant que personne n’a réussi à les battre, ils sont les champions donc on sait qu’il y a du pain sur la planche pour nous. On cherche encore », indique Tom Thibodeau.

Pourtant, pour une fois, les Knicks n’étaient vraiment pas loin. Il a fallu un panier primé de Jayson Tatum pour arracher la prolongation, puis un autre de Kristaps Porzingis dans les cinq minutes supplémentaires pour définitivement écarter New York.

« Les victoires morales, ce n’est pas pour nous. On a été bon pour égaler leur niveau d’agressivité. On a fait un bon match globalement, qui nous a donné une chance de l’emporter », juge Karl-Anthony Towns. « C’est une grande équipe, il faut le souligner. Les champions en titre ont fait ce que les champions en titre font. »

Retenir ou non du positif de cette courte défaite ?

Surtout quand on leur offre une opportunité d’égaliser dans les dernières secondes… « Ils auraient pu faire faute. Ils ont pris le pari de ne pas le faire », se réjouit Kristaps Porzingis. « J’aurais dû faire faute. J’aurais dû savoir qu’il fallait faire faute », concède OG Anunoby, puisque les Knicks avaient trois points d’avance et une faute n’aurait donné, au pire, que deux points à Boston.

Il y aura aussi cette balle perdue de Mikal Bridges après le shoot décisif de Kristaps Porzingis en prolongation. Des erreurs qui coûtent cher, mais qui ne doivent pas faire oublier la prestation globale de New York, estime Jalen Brunson.

« Je trouve qu’on peut construire là-dessus. Il y a beaucoup de positif à retenir de ce match, et du négatif », lance le meneur de jeu. « Oui, il y a un peu de déception, en sachant qu’on s’est battu pour revenir et qu’on avait une chance. »

Il reste une rencontre pour sauver l’honneur, face aux Cavaliers vendredi, pour éviter le terrible bilan 0/10 face au Top 3. Car Josh Hart n’a pas le même discours que son capitaine. « Je ne pense pas qu’il y a vraiment du positif à garder. On a bien joué et c’est ce qu’on veut pour finir la saison et arriver en playoffs. On a été bon, mais pas assez pour gagner », conclut-il amèrement.