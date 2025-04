Après trois roustes reçues plus tôt dans la saison, les Knicks ont cette fois fait mieux que tenir tête aux Celtics. Mais cela n’a pas encore suffi pour dominer le champion en titre, qui a arraché la prolongation avant de s’imposer 117-119. Ce qui pourrait être l’affiche de la prochaine demi-finale de conférence Est a offert une sacrée bataille.

New York ne pourra toutefois pas regretter son manque de combat. Les hommes de Tom Thibodeau prennent le meilleur départ dans la rencontre grâce à un joli passage de Karl-Anthony Towns auteur de dix points de rang. Les Celtics manquent d’adresse au tir, notamment à 3-points, comme souvent en début de match dernièrement. Les visiteurs mènent de neuf points et Jalen Brunson manque la balle pour passer le cap des dix unités d’avance.

Porzingis en feu à 3-points

Les Knicks dominent outrageusement au rebond mais ne parviennent pas à prendre leurs distances. Jayson Tatum inscrit un gros tir à huit mètres juste avant le buzzer du premier quart-temps. Puis Payton Pritchard et Kristaps Porzingis viennent de nouveau empêcher New York de passer cette barre des dix points d’avance. Le match dans le match entre le Letton et Towns est superbe. « KAT » exploite à merveille chaque situation favorable sur un défenseur plus petit et signe une première période quasi parfaite, à 22 points (à 9/13) et 9 rebonds. Mais elle ne permet pas aux locaux de faire le trou face aux 37 unités du tandem Porzingis – Tatum – White, qui s’occupe de tout pour les Celtics.

Pas malheureux d’arriver au repos avec seulement six points de retard (58-52), Boston passe la vitesse supérieure au retour des vestiaires. Kristaps Porzingis salue son ancien public de quatre tirs à 3-points en quatre minutes, le dernier pris depuis les abords les abords du rond central !

Porziņģis from WAY downtown pic.twitter.com/Y6QXeVxfUh — NBA TV (@NBATV) April 9, 2025

Le coup de chaud du Letton renverse les dynamiques, et d’un 21-8, les Celtics prennent l’avantage (66-73). Secoués mais pas sonnés, les Knicks réagissent aussitôt et haussent le ton en défense. Mais Tatum et White poursuivent la pluie de tirs extérieurs des visiteurs, sans que New York ne trouve la parade alors qu’on entre dans les cinq dernières minutes (93-100).

Un superbe thriller

La fin de match est digne de ce que pourrait offrir un match de playoffs. Les Celtics connaissent un gros passage à vide au pire moment et n’inscrivent que deux points en un peu plus de quatre minutes. Dans un Madison Square Garden brûlant, les Knicks refont leur retard possession après possession. Puis la salle explose quand OG Anunoby marque sur rebond offensif pour remettre New York aux commandes aux abords de la dernière minute.

Dos au mur, Boston est mené de trois points sur un lay-up de Josh Hart à 11.9 secondes de la fin, bien servi par un Jalen Brunson très juste à la distribution.

Les Celtics ne prennent pas le temps-mort et Jayson Tatum s’occupe seul de refroidir le public d’un énorme tir à 3-points, 107 partout à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans la prolongation, et cette fois, c’est Kristaps Porzingis qui y va de son shoot assassin derrière l’arc. Le scénario est inversé avec trois points d’avance pour les visiteurs et la dernière possession pour New York. Mais Mikal Bridges laisse filer le ballon, avant que Jrue Holiday ne scelle le sort de la partie aux lancers-francs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jayson Tatum et Kristaps Porzingis, maîtres du clutch. Dans un match aussi serré, Jayson Tatum (32 points, 7 rebonds, 5 passes) a fait preuve d’un sang-froid monstre. La star des Celtics a signé pas moins de trois tirs dans les trois dernières secondes d’un quart-temps dans ce match, sauvant les siens dans le quatrième acte par ce tir superbe. Il a été parfaitement secondé par Kristaps Porzingis, létal de loin avec un 8/13 fou (34 points) et le tir qui fait la différence en prolongation. Jaylen Brown, lui, inquiète toujours avec son genou et n’a pas joué les vingt dernières minutes de ce match…

– Des regrets et un peu de sourire pour New York. Mais pourquoi les Knicks n’ont-ils pas fait faute sur la dernière possession de Boston alors qu’ils comptaient trois points d’avance ? New York a peut-être laissé passer sa chance sur ce coup-là. Mais ils ont au moins su trouver quelques solutions (rebond, utilisation de Karl-Anthony Towns) contre des Celtics désormais assurés de la deuxième place à l’Est, et donc possibles adversaires en demi-finale de conférence si les Knicks restent troisièmes et passent le premier tour.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.