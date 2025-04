OG Anunoby a bien profité de l’absence de Jalen Brunson

Comme Jalen Brunson était absent depuis le 6 mars, chaque joueur des Knicks devait élever son niveau. OG Anunoby l’a particulièrement bien fait dernièrement, en tournant à 27.6 points (56% de réussite au shoot, 46% à 3-pts) sur les dix derniers matches qu’il a disputés. Et même avec le retour du meneur de jeu face aux Suns, l’ailier n’a pas baissé d’intensité, en collant encore 32 points contre Phoenix !

Dix matches de suite à plus de 20 points, c’est une première pour lui mais ce n’est pas une surprise non plus.

@« Je ne crois pas être dans la zone. Je pense en être capable », affirme celui qui se voit aussi comme le meilleur défenseur de la saison.

Mais n’aurait-il pas simplement profité de l’absence du meneur de jeu All-Star pour prendre plus de tirs et marquer plus de points ? « Cette idée, ce sont des conneries », répond clairement Tom Thibodeau. « Il est partout et c’est comme ça qu’il marque. Ce ne sont que des excuses d’après moi. »

Les chiffres montrent tout de même que, avant l’absence prolongée de Jalen Brunson, OG Anunoby tournait à 16.5 points par match, puis 23.2 de moyenne pendant un mois sans lui. Avant donc cette sortie à 32 unités aux côtés de l’ancien des Mavericks.

« Il est incroyable depuis deux semaines », constate Jalen Brunson. « Il l’a été toute la saison mais a vraiment élevé son niveau récemment. C’est ce qu’on attendait de lui. On sait tous ce dont il est capable de faire défensivement. Offensivement, il a franchi un cap. Il l’a toujours eu cela en lui et le montre maintenant. »

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2024-25 NYK 72 37 48.0 37.9 82.1 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.3 0.9 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.