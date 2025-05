Stephen Curry, l’absent si présent des Warriors

« Je suis sûr que ça aurait été bien différent si Stephen Curry avait été capable de jouer. » Chris Finch a tout dit. Les Wolves ont éliminé les Warriors en cinq matches seulement, sauf que le meneur de jeu de Golden State a déclaré forfait à l’issue du Game 1, le seul gagné par la franchise californienne.

Dès lors, impossible de ne pas penser que cette série n’aurait pas eu le même visage si le MVP des Finals 2022 n’avait pas raté quatre matches de suite. Mais, fairplay, Steve Kerr n’a pas voulu s’étendre sur ce tournant.

« Les playoffs, c’est rester en bonne santé et avoir des joueurs qui élèvent leur niveau, mettent des gros shoots dans les grands matches. C’est cela qui décide les séries », commence le coach des Warriors. « On a été des deux côtés des blessures et ça n’a pas de sens de s’attarder là-dessus. Je ne veux rien retirer à Minnesota, de ce qu’ils ont fait, donc pas la peine de parler de Stephen Curry. »

Le titre est-il possible dans l’avenir ? « On le sait et on le croit »

Néanmoins, l’entraîneur ne peut s’empêcher de dire que, son meilleur joueur sur le terrain, « on avait une chance. Je sais qu’on aurait pu tenir la distance ». Même frustration chez Draymond Green.

« C’est chiant », répond l’intérieur sur le fait de jouer sans son coéquipier. « Mais ils nous ont battus. Les blessures, ça fait partie du jeu et on a gagné des titres avec des blessés. Il faut avoir un peu de chance, car la santé, c’est capital. C’est clair que Stephen nous a manqué, c’est une évidence. Mais je ne vais pas insister là-dessus et donner l’impression que leur victoire n’est pas aussi importante que ça. Félicitations à eux, ils nous ont battus, c’est tout. »

« C’est évident que c’est totalement différent quand il est sur le parquet », prolonge Jimmy Butler. Mais il n’était pas là. Par conséquent, il va falloir avaler cette déception, cette frustration pour se projeter sur la saison prochaine. Avec le trio Curry – Green – Butler, les Warriors peuvent-ils viser le titre ? « Bien sûr, on le sait et on le croit », répond l’ancien du Heat, qui rappelle également que les « blessures font partie du jeu ».

Quand le sujet de la saison prochaine, des ambitions qui vont avec et de l’esprit de revanche qui va sans doute animer le groupe, va-t-il arriver dans les conversations des trois All-Stars de Golden State ? « Bonne question. Très bonne question », sourit Jimmy Butler. « Peut-être dans l’avion, je ne sais pas. Durant l’été, c’est sûr. »