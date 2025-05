Les Wolves terminent le boulot et mettent le cap sur la finale de conférence !

Avec la finale de conférence en ligne de mire, les Wolves prennent immédiatement le contrôle de la rencontre. Rudy Gobert (17 points, 8 rebonds) est à la finition du bon travail collectif de son équipe (60% de réussite). Les Warriors perdent cinq ballons dans ces douze premières minutes mais leur activité au rebond offensif et neuf points de Jonathan Kuminga (26 points) en huit minutes leur permettent de limiter la casse (30-23).

Les Wolves en balade face à la défense de Golden State

Malgré dix tirs à 3-points ratés de suite et la bonne entrée de Donte DiVincenzo (13 points, 6 passes, 4 interceptions) les Warriors s’accrochent. Jimmy Butler (17 points, 4/11 aux tirs, 6 rebonds, 6 passes) est plus agressif, leur défense provoque cinq pertes de balles, et Golden State revient à -3 (45-42). Ils ratent cependant le coche.

Mike Conley (16 points, 6 rebonds, 8 passes) punit deux bonnes possessions défensives par un floater dans la raquette et un 3-points au buzzer des 24 secondes, avant d’enchainer avec son 3e tir primé de la rencontre pour donner 9 points d’avance à son équipe (51-42). L’attaque de Warriors fait du surplace, et Julius Randle (29 points, 8 rebonds, 5 passes) en profite pour enfoncer le clou. Un 3-points à dix mètres, une passe décisive, et un 2+1 ponctue un 17-5 de Minnesota, qui rentre aux vestiaires avec 15 points d’avance (62-47) !

Golden State revient sur le terrain avec une défense plus agressive sur pick & roll, trappant Anthony Edwards (22 points, 12 passes, 7 rebonds) et Mike Conley, mais la huitième passe décisive de la star des Wolves fait passer l’écart à +18 (72-54). Dix points de Brandin Podziemski (28 points, 6 rebonds, 4 passes) gardent les Warriors momentanément en embuscade mais deux ballons perdus de suite du « sophomore » lancent un 19-6 de Minnesota qui les met à +25 (93-68).

Golden State se bat jusqu’au bout

Les hommes de Steve Kerr n’abdiquent pas pour autant. Neuf points de Moses Moody lancent un 18-6 en début de dernier quart-temps qui ramène les Warriors sous la barre des dix points (99-90). La tension monte dans le Target Center mais Anthony Edwards répond par un 3-points, avant que Jaden McDaniels (14 points, 3 interceptions) ne chipe la balle dans les mains de Jimmy Butler pour remettre Golden State dans les cordes (114-99).

Les Warriors tentent le tout pour le tout mais leurs pertes de balles et leur manque d’adresse donnent les munitions nécessaires à Minnesota pour tenir bon et s’imposer 121-110. Pour la première fois depuis 2004, les Wolves remportent une série à domicile, et filent en finale de conférence pour la deuxième saison de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif de Minnesota fait la différence. Derrière un Julius Randle toujours aussi efficace et un Anthony Edwards altruiste, les Wolves ont rapidement pris le contrôle du match. Outre les deux All-Stars, ce sont les seconds couteaux qui ont puni la défense des Warriors. Rudy Gobert et Mike Conley Jr. ont notamment marqué 11 de leurs 17 et 16 points en première mi-temps pour permettre à Minnesota de prendre le large. Jaden McDaniels et Donte DiVincenzo ont pris le relais en deuxième mi-temps et six Wolves ont terminé le match à plus de dix points.

– Pas de Stephen Curry, pas d’adresse. Avec le meilleur shooteur de l’histoire toujours en civil sur le banc, les Warriors ont, comme lors de leurs trois premières défaites dans cette série, cruellement manqué d’adresse pour rivaliser avec les Wolves. Si deux 3-points de Brandin Podziemski leur avaient permis de commencer le match à 3/5 de loin, ils ont fini la première mi-temps sur un 1/14 ! Dans le même temps, Minnesota marquait 8 de ses 19 tentatives. Golden State a terminé la rencontre à 11/39, insuffisant pour forcer un Game 6 qui aurait été synonyme de retour pour Stephen Curry.

– Deuxième finale de conférence de suite pour Minnesota. Malgré une saison en dents de scie, les Wolves atteignent la finale de conférence pour la deuxième année de suite, pour la première fois de leur histoire. L’équipe de Chris Finch a terminé la saison par 17 victoires lors de ses 21 derniers matchs de saison régulière après le retour de blessure de Julius Randle. Ils ont continué sur leur lancée au premier tour, venant facilement à bout des Lakers, avant de faire de même contre les Warriors privés de Stephen Curry. Ils attendront le dénouement de la série entre le Thunder et les Nuggets pour connaitre leur adversaire. Une chose est sure, ils arrivent à ce stade des playoffs beaucoup plus frais que la saison dernière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.