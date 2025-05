Comment remplacer Stephen Curry ? Le casse-tête des Warriors

Touché aux ischio-jambiers, Stephen Curry va manquer au moins une semaine de compétition, ce qui implique, au minimum, les Games 2, 3 et 4 de cette série entre les Warriors et les Wolves. Et c’est un minimum…

Malgré la perte du leader de l’équipe, on ne panique pas à Golden State. D’abord parce que l’équipe a gagné le Game 1 alors que Stephen Curry n’a joué que 13 minutes, et parce que les Warriors savent gagner sans lui. Cette saison, ils affichent un bilan de 7 victoires pour 5 défaites lorsqu’il n’est pas sur le terrain. Et si l’on prend le bilan des Warriors en playoffs sans Stephen Curry, c’est 9 victoires pour 3 défaites !

« Les playoffs, chaque année, c’est une question d’adaptation, que ce soit à un plan de jeu, une blessure ou une composition d’équipe », expliquait Steve Kerr mercredi. « On a déjà vécu ça. C’est à nous de nous adapter et de trouver des solutions. »

Une rotation forcément plus élargie

Mardi soir, les Warriors menaient 30-20 quand Stephen Curry a quitté le terrain, et ils ont tout de même dominé les Wolves sur les 32 dernières minutes. « Il en était à 13 points en 13 minutes », a rappelé Donte DiVincenzo. « Ensuite, ils nous ont botté les fesses pour le reste de la soirée. »

Exceptionnellement, Steve Kerr a été contraint de piocher dans sa rotation et il s’est servi de douze joueurs, contre huit habituellement. « Tous les joueurs sortis du banc ont contribué« , s’est satisfait l’entraîneur des Warriors après cette première manche. « Je ne regarde pas vraiment les stats après un match de playoffs, je regarde juste si les gars ont été compétitifs. »

Justement, si on creuse sur ces fameuses stats, les « roles players » de Golden State vont devoir être plus adroits lors du Game 2. Moses Moody a fini la première manche avec 0 point à 0/4 au tir, mais celui qui est le plus attendu, c’est Brandin Podziemski. En l’absence de Stephen Curry, son rôle en attaque va être plus important, mais depuis le début des playoffs, il alterne les coups de chaud (24 points lors du Game 4 face à Houston) et les coups de froid (3 points à 1/7 au tir pour débuter la série face aux Wolves).

La meilleure attaque, c’est la défense

Le jeune arrière est bien conscient qu’il aura un rôle plus important dans cette série, mais ce n’est pas pour autant qu’il aborde les prochaines rencontres avec un état d’esprit différent.

« Lorsque vous vous dites que vous devez marquer plus parce qu’un joueur est absent, il y a une force surnaturelle qui vous contraint à prendre de mauvais tirs et réaliser de mauvais choix« , théorise Brandin Podziemski. « Tout le monde trouve son rythme en touchant davantage le ballon. »

Pour Steve Kerr, l’absence de Stephen Curry se compensera aussi, et peut-être surtout en défense. Lors du Game 1, les Wolves ont été limités à 88 points. Si les Warriors parviennent à répéter ce genre de performance, ils seront en position idéale pour garder la main sur la série.

« On pense qu’on a la meilleure défense de la ligue », lance Kerr. « C’est ce que montrent les chiffres sur l’efficacité défensive ces derniers mois, mais c’est aussi notre confiance en Draymond [Green] en couverture arrière et en Jimmy [Butler]. Il faut qu’on génère du jeu offensif à partir de notre défense, puis qu’on trouve d’autres façons d’attaquer sans Steph. »