Le MVP de la nuit | Jimmy Butler a retrouvé la joie

« Je veux retrouver la joie de jouer au basket. Peu importe où ce soit, car on va le découvrir rapidement. Je veux retrouver la joie. Je suis heureux ici… en dehors des terrains. Mais je veux redevenir un joueur dominant. Je veux jouer et aider mon équipe à gagner. Actuellement, je ne suis pas en train de faire ça. »

C’est ainsi que Jimmy Butler avait expliqué qu’il voulait quitter Miami, en janvier dernier. Depuis, il a rejoint les Warriors et alors que le Heat quitte les playoffs sur une fessée historique, l’ailier de Golden State a été précieux pour permettre à son équipe de faire le break face aux Rockets (3-1) dans ce premier tour à l’Ouest.

Pourtant clairement pas à 100%, et très discret en première mi-temps (4 points à 1/3 au tir), « Playoffs Jimmy » s’est réveillé après s’être chauffé avec Dillon Brooks en fin de première mi-temps. Des insultes aux lancers-francs, des poussettes puis une grosse faute avant la mi-temps, qui vont motiver Jimmy Butler pour la suite.

« Si on était en saison régulière, il aurait été absent une semaine ou deux »

« Il suffit que quelqu’un me dise quelque chose pour me lancer. À chaque fois » explique-t-il après le match.

Jimmy Butler va ainsi inscrire 23 points en deuxième mi-temps, dont 14 dans le dernier quart-temps, avec un parfait 10/10 aux lancers. Plus agressif, il va ainsi réaliser de nombreuses actions décisives, prenant également l’ultime rebond au milieu d’une forêt de Rockets, suite au raté d’Alperen Sengun, pour mettre le couvercle.

« Je suis prêt à mourir pour ces gars. Comme le dirait quelqu’un, j’ai retrouvé ma joie… » s’amuse-t-il, alors que Steve Kerr loue de son côté sa dureté.

« Si on était en saison régulière, il aurait été absent une semaine ou deux, mais ce sont les playoffs, et c’est Jimmy Butler. Son rebond à la fin était incroyable. La hauteur, la force et les lancers réussis dans la foulée… »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.