Desmond Bane et Santi Aldama minimisent leur récente altercation

Alors que tous les contours du licenciement de Taylor Jenkins ne sont sans doute pas encore connus, un autre événement a marqué les Grizzlies la semaine dernière. Lors du déplacement de l’équipe dans l’Utah, Desmond Bane et Santi Aldama ont dû être séparés lors d’un temps-mort.

Le premier poussant le second de sorte que ce dernier atterrisse sur l’une des chaises du banc. Selon The Athletic, l’arrière aurait vertement reproché à son coéquipier de ne pas être assez impliqué en défense. « Joue plus dur », aurait-il réclamé.

L’incident est survenu alors que les Grizzlies avaient d’abord été en mauvaise posture sur le parquet du Jazz. À la mi-temps, les locaux avaient viré en tête (65-64), mais la défense de Memphis avait fini par réagir en encaissant seulement 38 points en seconde période. Avec à l’arrivée, une victoire sans encombre de 37 points.

Cet épisode n’avait pas été commenté depuis, Taylor Jenkins enchaînant les conférences de presse express d’après-match, avant d’être licencié. Les deux protagonistes ont fini par réagir à l’issue de leur défaite de ce week-end face aux Lakers.

Présent à son mariage

Desmond Bane disait n’avoir vu que « deux compétiteurs » s’expliquer. « On se donne à fond contre une équipe d’Utah à l’extérieur. On essaie de se pousser mutuellement à être meilleurs. Et c’était à peu près ça. J’ai probablement poussé un peu trop loin. J’aime Santi. Il était à mon mariage, je serai à son mariage. On a parlé juste sur le banc après, on s’est serrés dans les bras dans les vestiaires et tout va bien », a ainsi minimisé l’arrière.

Son intérieur, lui, a parlé d’un « petit désagrément ». « Ce n’était clairement pas une bonne image. Je ne vais pas faire comme si ce n’était rien, mais on en a parlé. Ce serait pire si on avait plein de gars qui se tournaient les pouces et qui faisaient comme si la situation ne les dérangeait pas. On veut gagner. On est compétitifs. On a juste dit ce qu’on avait à dire, puis on est passés à autre chose », a complété l’Espagnol.

Ce dernier estimait que cette séquence pourrait avoir l’effet d’un « électrochoc » pour la suite alors que le renvoi de leur coach, quelques jours après, a sans doute davantage remué le vestiaire des Grizzlies.