Jrue Holiday veut poursuivre l’aventure avec les Celtics

Comme pour les Cavaliers, la saison des Celtics a mal tourné en quelques jours seulement. Les deux équipes avaient réalisé une saison régulière plus que solide avant de passer le premier tour des playoffs sans problème. Puis, la machine s’est grippée et Cleveland comme Boston ont pris la porte. Avec la double peine pour les Celtics, qui ont aussi perdu leur titre décroché en 2024 en même temps.

« C’est une occasion perdue parce qu’on a perdu. Je trouve qu’on a la meilleure équipe de la ligue, avec évidemment le titre de la saison passée et aussi notre cohésion, construite la saison dernière. On est déçu de nous-mêmes. On a la sensation d’avoir laissé tomber la ville et la franchise », livre Jrue Holiday.

Sauf que cette équipe est frappée désormais par l’absence prolongée de Jayson Tatum, son meilleur marqueur. Les Celtics n’auront plus le même visage en 2025/26, mais auront-ils encore les mêmes ambitions ?

« On a encore une vraie opportunité, une belle fenêtre pour réussir et gagner à nouveau le titre », annonce Jrue Holiday. « Le talent est là, sur le parquet, mais aussi au niveau du coaching staff, jusqu’à Brad Stevens. Les chances de gagner le titre sont maintenant et je veux en faire partie. »

Mais le double champion NBA (2021 et 2024) sera-t-il conservé l’année prochaine ? Ce n’est pas sûr, comme pour Kristaps Porzingis ou Sam Hauser, car les Celtics pourraient profiter de la blessure de Jayson Tatum pour remodeler leur effectif et leurs finances. Jrue Holiday est sous-contrat jusqu’en 2028, avec une dernière année en option.

« Pendant l’intersaison, je ne peux que m’offrir un peu de repos et me préparer pour la saison prochaine », dit l’ancien des Bucks face aux rumeurs de transfert. « Qui revient, quels seront les changements de l’effectif, tout ça, je n’ai aucun contrôle là-dessus. Je me concentre seulement sur ce que je peux faire. »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 ☆ PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.8 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 ☆ MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 31 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.