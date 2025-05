Toujours un problème physique et mental chez les Cavaliers

Certes, il y a les blessures, mais Kenny Atkinson ne voulait pas se cacher derrière les problèmes physiques après l’élimination de son équipe, reconnaissant que les Pacers étaient simplement « la meilleure équipe ».

« Nous avons beaucoup de travail » a confessé le coach des Cavaliers. « Ils ont proposé un défi physique. Ils jouent d’une façon bien particulière. Je leur tire mon chapeau, pour avoir réussi à maintenir cette intensité si longtemps. Maintenant, il faut qu’on arrive à l’égaler, car on n’a pas réussi à le faire. Ils nous ont épuisés. »

Les actions offensives des Pacers impliquent ainsi un maximum de joueurs, avec beaucoup de mouvements. Défendre face à la troupe de Rick Carlisle est donc physique mais également mental…

« L’aspect mental, nous devons le dépasser » a continué Kenny Atkinson. « Ils jouent sur un rythme très élevé, et nous devons faire avec. Ils vous mettent la pression pendant 48 minutes et ils courent plus vite que n’importe quelle équipe dans cette ligue. Nous avons les données sur le sujet. Ils recrutent pour jouer ce style. »

Prochaine étape ? « La force mentale »

Les Pacers sont en effet à la fois l’équipe qui court le plus en attaque dans ces playoffs (16.7 kilomètres par match de moyenne) et celle qui court le plus vite (7.16 kilomètres à l’heure de moyenne). Cela signifie qu’il faut multiplier les courses, tout au long du match, pour les contrôler. Ce que les Cavaliers n’ont pas réussi à faire.

Sans citer de nom, mais on peut penser à Darius Garland et Ty Jerome, Kenny Atkinson admettait aussi avoir été surpris par les difficultés de ses propres joueurs à simplement remonter le ballon face à la pression adverse.

« La force mentale », a notamment conclu Evan Mobley sur la prochaine étape pour cette équipe de Cleveland. « Il faut être fort dans les moments importants. Je pense que nous n’avons pas commencé le premier match de la meilleure façon. J’ai l’impression que nous n’avons pas commencé le Game 1 de la meilleure façon, et à partir de là… nous avons été blessés, et les choses se sont dégradées. Il faut être prêt mentalement dès le début ».