Les Rockets prêts à appuyer sur le bouton pour passer un cap

En terminant deuxième de la conférence Ouest et en poussant les Warriors à un Game 7, à domicile, les Rockets ont fait naître des espoirs pour ce printemps. Finalement douchés par Golden State, qui a mis fin à cette saison formatrice pour la franchise de Houston.

« L’objectif, c’est de construire une équipe qui peut gagner le titre et, clairement, on n’est pas à ce niveau cette année », juge Rafael Stone, le GM des Rockets. « On est sur une trajectoire vraiment solide. »

L’avenir s’annonce positif pour Houston, si la franchise fait bien ses devoirs et effectue les bons choix. « Ce n’est pas parce que vous l’avez fait dans le passé que vous êtes assuré de le faire à l’avenir », précise le dirigeant. « On doit continuer de travailler, ça commence individuellement, avec les joueurs et le staff, et moi aussi. On doit se demander si on doit faire ou non certaines choses. On doit revenir plus fort la saison prochaine. Je suis très satisfait de notre progression. »

La continuité, oui mais…

L’idéal serait évidemment de poursuivre dans cette voie et de s’améliorer encore. Il y a deux ans, la franchise avait terminé la saison régulière avec 22 succès au compteur. Cette année ? 52. Pour ça, il y a une solution simple : jouer sur la continuité. Ce qui sera « très, très probable » s’il fallait parier, s’amuse Rafael Stone.

Sauf que, comme l’idée, c’est de gagner le titre, il ne faut écarter aucune option. Surtout pas celle qui pourrait permettre de franchir un ou deux caps en quelques semaines.

« Si on pense qu’avec un mouvement ou une série de mouvements, on se rapprochera du titre, alors on ignorera la continuité et on fera ces mouvements », prévient le GM. « L’été dernier, on a rien changé car on était à l’aise avec ce qu’on avait. Et on a vu de bonnes choses au niveau de la progression. Je pense qu’on va faire plus ou moins pareil cette année. La barre pour voir des changements est vraiment haute. »