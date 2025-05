Malgré la déception, les Rockets ont vécu une saison formatrice

Comment analyser la saison des Rockets ? Sous l’angle de la déception, vu qu’ils ont joué un Game 7 au premier tour face aux Warriors et ont perdu, malgré leur statut de deuxième meilleure équipe de la conférence Ouest ? Ou plutôt en soulignant les progrès effectués par la franchise depuis deux ans ? Les deux ne sont pas, au fond, antinomiques.

« On a eu notre chance dans cette série. On espérait tous continuer de jouer donc, de ce point de vue, c’est une déception. Ça va sentir mauvais pour l’instant, et il faut l’utiliser comme une motivation », analyse Ime Udoka. « Revenons plus fort la saison prochaine, avec ce qu’on a appris et montré, moi le premier. C’est le message : ne soyons pas satisfaits. »

Fred VanVleet, qui aimerait rester à Houston, s’est dit « impatient face au futur » des Rockets. Ce que Draymond Green confirme. « J’ai du respect pour eux, ils ne reculent devant rien et nous ont poussés à bout. Leur futur s’annonce brillant. S’ils continuent de travailler, ce sera très brillant », insiste l’intérieur des Warriors.

Une saison « nettement positive pour le groupe »

Donc cette première participation en playoffs depuis 2020 est une étape capitale dans la progression des jeunes. Dans ces matches de haut niveau, certains ont brillé – Amen Thompson – quand d’autres ont déçu – Jalen Green – mais tous ont accumulé une expérience essentielle.

« J’ai appris le véritable basket », lance Alperen Sengun en parlant des playoffs. « Bien sûr qu’on avait fait une très bonne saison, mais c’était différent. On a appris beaucoup, notamment comment jouer ensemble. On affronte une équipe encore et encore, sept fois, donc il faut rester soudé, se parler au quotidien. Oui, on est énervé d’avoir perdu mais l’intersaison va être géniale. On doit être meilleur l’année prochaine. »

Il ne faut pas que la défaite dans le Game 7 et l’élimination ne viennent ternir le bilan global de Houston, estime Steven Adams. « Dans l’ensemble, on peut toujours retenir de cette année qu’elle est nettement positive pour le groupe. Il n’y a pas eu de pas en arrière, il n’y a eu que des pas en avant », confirme le pivot qui, en revanche, ne sait pas de quoi sera fait l’avenir des Rockets.

D’un nouveau pas en avant, pourquoi pas ? « Oui, on peut encore franchir un pas », juge Ime Udoka. « On doit le faire. On ne peut revenir et être les mêmes. C’est le message pour les gars. Il faut se renforcer physiquement, être plus fort, mais l’aspect mental aussi sera très important. »